Alerte sur les PFAS avec Europe Ecologie les verts

Afin d’alerter et de sensibiliser le public sur le danger des «Per and polyfluoroalkyl» plus connus sous le nom «PFAS», polluants éternels qui s’infiltrent quotidiennement dans notre environnement, Europe Ecologie Les Verts, section locale du mouvement politique a procédé à un prélèvement capillaire pour déterminer la contamination que nous subirions.

C’est bien un scandale qui se révèle petit à petit relayé récemment par le quotidien Le Monde. En octobre, Nicolas Thierry, député de Gironde a lancé une pétition pour alerter sur le scandale des polluants éternels, famille de substances chimiques développées par les industries à partir des années 1940 et qui compte aujourd’hui autour de 12 000 PFAS différents. «Leur point commun : une chaine de molécules carbone-fluor dont l’extrême solidité leur confère des propriétés recherchées par les industriels comme pour la robustesse des poêles à de fortes chaleur avec des propriétés antiadhésives» détaille Florent Grospart, membre du mouvement écologiste et cobaye pour cette expérience. En effet, une simple mèche de cheveux lui a été prélevée et placée immédiatement sous enveloppe avant d’être expédiée dans un laboratoire spécialisé à Strasbourg pour analyse avec les résultats prévus en mars.

Sans aucun doute, Forent Grospart sait qu’il est contaminé. «Avec les milliers de PFAS dans la nature, les analyses déjà effectuées sur des cobayes sont revenus à 100%. Aucune possibilité d’en échapper, le PFAS contamine tout, les sols et surtout les eaux potables. On ne connait pas non plus leur concentration mais l’on sait qu’ils font des dégâts, entre autres sur la fertilité ou sur le risque de maladies thyroïdiennes. Face à l’inertie du gouvernement et cynisme des lobbies, nous défendons un droit élémentaire : celui de vivre dans un environnement sain » conclut-il.