Alexis, son combat

Le 20 mars 2019, Alexis perdait l’usage total de sa jambe lors d’un grave accident de moto. Boulanger à La Chapelle Vendômoise et passionné par son métier, Alexis se bat aujourd’hui, avec le plein soutien de David son patron, pour réintégrer la boulangerie du Dolmen, dans un fournil adapté à son handicap.

Exercer son métier de boulanger dans un fauteuil roulant, ou debout avec une prothèse n’est pas chose facile. La volonté chevillée au corps, Alexis Rousseau est un jeune homme tenace. Avec ses parents et David Herbault son patron, ils ont constitué une association «Alexis, son combat» pour organiser des manifestations afin de récolter les fonds nécessaires à la réorganisation du fournil. «Le local actuel n’est pas adapté, trop petit. Et même si tout est aux normes, le four trop vieux par exemple pour recevoir des éléments qui pourraient adapter le poste de travail. La possibilité de créer un nouveau fournil est envisageable dans une grange attenante à la boulangerie mais les frais sont bien trop élevés. Nous avons frappé à toutes les portes pour obtenir des aides mais elles sont bien trop faibles pour la transformation de l’atelier de fabrication» se désespère Béatrice, sa mère.

Ne voulant pas céder au désespoir, ils décident, par le biais de cette association et de la mise en ligne d’une cagnotte Leetchi, de se lancer afin de récolter des fonds pour qu’Alexis vive de sa passion et n’abandonne pas le rêve qu’il a depuis sa plus jeune enfance, ayant obtenu son Cap de pâtisserie puis celui de boulangerie dans la foulée. Ainsi, le 22 février, le groupe CAPS donnera un concert à la Chapelle Vendômoise où l’intégralité de la recette sera reversée à l’association. Et, le 13 mars, un one man show de l’humoriste Ange Oliver à Lunay sera également au profit de ce combat juste.

Samedi 22 février / CAPS en concert au gymnase de la Chapelle Vendômoise /entrée à partir de 5€

Vendredi 13 mars /Ange Oliver humoriste déjanté à l’Espace culturel de Lunay / 12€ /

réservation 02 54 72 17 49 – 06 80 84 71 22

Pour vos dons :

www.leetchi.com/c/aidez-alexis-a-vivre-de-sa-passion

Alexandre Fleury