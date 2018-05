Alfred de Musset aux archives départementales

Un nouveau local ouvrira à Vineuil pour la conservation de ces précieux documents.

Michel de Sachy, président d’honneur de la société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois, ancien président du Cercle généalogique de Loir-et-Cher qu’il a contribué à créer en 1966 (le plus ancien après celui de Paris !), habitant le château familial de l’Épau à Lisle, a, récemment remis, aux archives départementales de Loir-et-Cher, divers documents concernant la famille de Musset et le manoir de La Bonaventure, sis à Mazangé.

La préservation du patrimoine écrit

Ce don a fait l’objet de la signature officielle d’une convention entre Michel de Sachy précité, et Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, en présence de plusieurs invités et amis, et de Marie-Hélène Millet, conseillère départementale déléguée à la Culture et aux Associations mémorielles.

Situé à Mazangé, le manoir de La Bonaventure a été la propriété de la famille de Musset, du XVIe siècle à 1847. Alfred de Musset y a passé quelques brèves vacances avant que l’édifice ne devienne propriété de la famille de Michel de Sachy jusqu’en 1869.

Michel de Sachy avait déjà remis aux archives d’importants documents intéressants concernant la terre de La Montelière à Lunay, ce qui permettra une préservation du patrimoine écrit, la conservation et le partage d’archives pour le plus grand nombre de chercheurs, d’historiens ou de curieux.

Nicolas Perruchot a annoncé que «dans le cadre primordial de cette préservation maximale de la mémoire de notre territoire, le Conseil départemental ouvrira, dans un an environ, à Vineuil, un grand bâtiment supplémentaire pour les archives qui viendra alléger, d’autant, les services de la rue Louis-Bodin».

Richard Mulsans