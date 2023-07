Also Basket à l’heure du bilan

Quatrième club de basket du département en nombre de licenciés, l’Also Basket de Saint Ouen était en assemblée générale en cette fin juin.

Avec une répartition masculine et féminine de l’ordre de 2/3-1/3, en 2022, une nouvelle équipe senior féminine s’engageait dans le championnat Inter-départemental. « Chaque année, la section féminine grappille quelques places supplémentaires, à l’image de ce qui se passe au niveau national » se réjouissait Laurence Soulis, présidente, dans son rapport moral. Un peu comme l’équipe U15 qui a gagné sa place au niveau régional, les équipes jeunes sont très prometteuses comme le dynamisme de la section mini-basket fortement représentée lors des rassemblements départementaux. Un bilan sportif plutôt satisfaisant pour la présidente, au-delà de ses espérances pour certaines catégories, même si quelques regrets subsistent quant à l’engagement des U18 féminines par un manque d’effectif lors de la 3ᵉ phase du championnat.

« La vie du club n’est pas uniquement sportive, nous avons toute la partie animation, importante quant à la vie du club et son côté rémunérateur comme la soirée dansante organisée à la Toussaint » explique Laurence Soulis. Cette saison, plusieurs actions ont eu lieu, un nouveau site internet a vu le jour, le renouvellement également des jeux de maillots grâce aux sponsors et un local matériel totalement réaménagé. En fin d’assemblée, la présidente soulignait la formation des jeunes sportifs « made in Saint Ouen ». « Au fil des années, nous retrouvons de jeunes pousses issues de l’Also Basket dans les clubs qui évoluent dans de plus hauts niveaux comme l’ADA de Blois. Revoir tous ces jeunes formés à Saint Ouen, ça fait chaud au cœur ! ». Un souvenir également que relate Laurence Soulis quant au tournoi 3X3 organisé aux vacances de Noël qui a marqué la cohésion du club et surtout le bien vivre ensemble. « Les participants ont appris à se connaître dans une belle ambiance. En terme d’image, c’est important, un événement organisé par la section loisir qui a ouvert la voie à ces rencontres » concluait-elle.