Amis du Château de Meslay

L’Association Culturelle des Amis du Château de Meslay tiendra son assemblée générale samedi 7 mars à 14h30 aux Greniers de l’Abbaye à Vendôme avec une conférence sur l’histoire des arts de la table.

Après l’assemblée générale statutaire, l’association accueillera Jacqueline Irmann Queneau, amie et adhérente qui donnera une conférence sur l’évolution des Arts de la Table en France entre les XVIII° et XIX° siècles.

Elle évoquera les types de repas et de table, le mobilier, la présentation des objets et accessoires, le décor de table, le nappage, le rituel de service (à la Française, à la Russe…), le service de boisson, les mets et breuvages servis, les recettes et les plats servis, …. Ce sujet est bien en phase avec l’histoire du château de Meslay puisque l’on sait bien que François de la Porte est mort d’apoplexie car «il aimait un peu trop la bonne chère», que Jean-François de la Porte avait une des meilleures tables de Paris grâce au génie de son maître d’hôtel d‘Ossigny, «le Paul Bocuse de l’époque», et qu’Hippolyte de la Porte aimait beaucoup recevoir ses nombreux amis dans cette belle salle à manger «néo régence» qu’il a fait réaliser à Meslay avec les meilleurs architectes et décorateurs de l’époque.

Passionnée d’histoire, Jacqueline Queneau Irmann a écrit et publié une dizaine d’ouvrages, essentiellement autour des Arts de la table et l’Art de vivre à travers les siècles, comme «L’Art de vivre au temps de Madame de Sévigné» écrit avec Jean-Yves Patte ou «La grande Histoire des Arts de la Table». Spécialiste du savoir-vivre et de l’art de recevoir à la Française, de la gastronomie du Moyen-Age à nos jours, elle participe régulièrement aux émissions de Stéphane Bern. Elle collabore avec les châteaux de Bussy-Rabutin, Champs-sur-Marne, la Motte-Tilly, Azay-le-Rideau pour de nombreuses manifestations, expositions, colloques ; elle a fait des recherches pour l’hôtel de la Marine, et donne régulièrement des conférences pour le château de Versailles, à l’étranger comme au Liban à la demande de l’Académie des Hautes Études Diplomatiques, ou à Moscou pour la maison Hermès.

A l’issue de la conférence, discussions avec Jacqueline et Philippe Irrmann, autour d’un verre pour échanger sur leur passion commune de l’histoire des arts de la table.

