Anciens Locaux FMB détruits

Face à la gare, derrière le cinéma et la Maison de Santé Universitaire, la destruction des anciens ateliers et entrepôts FMB, entreprise phare Vendomôise des années 50 et 60, se poursuit. Aujourd’hui, ce sont des tas de ferrailles et tas de gravats qui jalonnent le terrain vide. Un espace de près de six hectares qui demain verra différents projets de construction. Cet été, les entrepreneurs qui ont répondu à l’appel à projet seront reçus par un comité de pilotage puis s’ensuivra une concertation avec l’ensemble des associations de la ville. « C’est un secteur stratégique, il est non seulement une entrée de ville, mais joue un rôle charnière entre le centre ville et le quartier des Rottes » concluait Benoît Gardrat, adjoint en charge de l’urbanisme.