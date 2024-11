L’Art et l’Histoire à Cheverny

Sous le thème de «L’amour dans l’histoire» la 2e édition du Salon du Livre d’Art et d’Histoire (SLAH) le week-end du 30 novembre et 1er décembre réunira cette année au château de Cheverny un grand nombre d’auteurs pour des rencontres-signatures, de nombreuses conférences et des tables rondes. Sous ce thème simple, ce salon se veut populaire, un lieu de partage et du savoir avec l’entrée gratuite qui au-delà du livre, verra donc 13 conférences gratuites et ouvertes à tous. Le SLAH c’est aussi un partenariat fort avec la librairie Labbé de Blois qui proposera une grande sélection d’ouvrages dans un espace dédié.

Retrouvez toute la programmation : Retrouvez toute la programmation : www.slah.fr