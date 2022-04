«Nos mains à l’unisson»

La 16ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art 2022 (JEMA) se déroulera du 28 mars au 3 avril.

«Dans les ateliers, les mains se lieront et se serreront au gré des collaborations, des initiations et des retrouvailles, après deux années éloignées de l’essence même des Journées Européennes des Métiers d’Art. Ce sont ces mains qui savent, qui transforment et transmettent. Elles sont l’outil premier de l’artisan d’art, son métronome et son instrument. Elles rythment la cadence de fabrication, passant du croquis à la réalisation, magnifiant les matières, pour offrir une création harmonieuse, savant mélange de tradition et d’innovation».

Sur le territoire vendômois, seront mis à l’honneur : les rencontres, les échanges et les démonstrations de savoir-faire avec les professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant.

Pour plus d’informations : www.journeesdesmetiersdart.fr

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art et orchestrées, en Centre-Val de Loire, par la Chambre de métiers et de l’artisanat Centre-Val de Loire avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, de l’Union Européenne (FEDER) et de partenaires territoriaux.

