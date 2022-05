Samedi 14 mai : FORUM des 50 ans et + à Vendôme

L’Association SEVe (Seniors économie en Vendômois) a été créée il y a maintenant 6 ans. Elle regroupe un réseau d’acteurs économiques axé sur la filière «silver économie». Ce réseau œuvre au quotidien en faveur des séniors et de leurs aidants.

Fort du succès de ses trois premières éditions, SEVe lance son quatrième Forum, samedi 14 mai de 9h à 18h au marché couvert de Vendôme.

De multiples partenaires aux compétences complémentaires seront présents et un riche programme de conférences ponctuera cette journée au marché couvert de Vendôme.

Animée par la communauté d’agglomération Territoires vendômois, l’association SEVe propose des produits et services au plus de 50 ans.

Cette journée est créée sous forme de forum sans connotation commerciale.

Plus d’un tiers de la population locale a 60 ans et plus, il nous a donc semblé nécessaire, voire indispensable de conseiller et d’orienter sur ce qui existe aujourd’hui en Vendômois. Nous sommes convaincus que les séniors sont une richesse pour notre territoire. En effet, cette filière représente déjà plus de 1000 emplois sur l’arrondissement. En la structurant, les partenaires institutionnels que sont Territoires vendômois, le Conseil départemental de Loir-et-Cher et la Région Centre-Val de Loire s’associent à l’ensemble des professionnels qui participent au développement des produits et services destinés aux plus de 50 ans.

Depuis sa création, la SEVe a mis en place, différents programmes et actions en collaboration avec l’ensemble des partenaires et du Comité d’usagers seniors, ce afin de répondre aux besoins des Séniors et de leurs aidants.

Définir qui est senior et qui ne l’est pas, c’est très compliqué aujourd’hui. Dorénavant, il n’y a pas que le 3e âge, il se rajoute un 4e, voire un 5e âge.

Le forum est organisé autant pour les aidés que pour les aidants, chacun de nous est concerné.

Est-ce que la baignoire est idéale pour ma mère âgée? Quelles sont les solutions existantes pour favoriser le maintien à domicile ? Dois-je laisser maman chez elle ou l’installer en résidence sénior ou ephad ?. Bien vieillir, c’est également se poser les bonnes questions et surtout avoir les bonnes réponses.

Toute la journée : Exposants, Conférences et Animations

Conférences

9h30 à 10h15

La sécurité à domicile par la gendarmerie nationale

10h30 à 11h

Présentation des services de l’aide à domicile aux séniors, aux aidants et aux demandeurs d’emploi

11h15 à 11h45

Le mandat de protection future et la vente en viager par l’Office Notarial Gayout-Lecompte-Rochereau.

Spectacle

14h30 à 16h30

Spectacle théâtral par la compagnie Barroco sur le thème de la prévention :

– Accidents domestiques et conduite

– Isolement et prévention de l’arnaque commerciale

– Effectuer de l’activité physique

Animations

TOUTE la journée

Animations numériques par le lycée Sainte-Cécile de Montoire-sur-le-Loir

Animations prévention santé – Contrôle de la vue et de l’audition

Retrouvez-nous nombreux le 14 mai au marché couvert !

spectacle gratuit – barroco théâtre

Un excellent moment en perspective avec cette troupe de théâtre tourangelle créée en 1994 qui saura aborder des sujets variés de manière ludique et divertissante.

Pour les personnes domiciliées sur les communes du Territoire Vendômois ne pouvant pas se déplacer, un transport sur réservation avant le 6 mai au 06 69 92 65 84, est possible.

Renseignement et contact :

contact@seve41.fr –

06 69 92 65 84-

– Hôtel de Ville et de Communauté/

Parc Ronsard/41106 Vendôme cedex.

