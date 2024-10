Annexe de la Maison de la Jeunesse inaugurée

À la place de la mairie annexe déménagée vers le Point Justice, en face du lycée Ronsard de Vendôme, l’annexe de la Maison de la Jeunesse de Territoires vendômois vient d’ouvrir ses portes.

Idéalement située, elle permettra ainsi aux jeunes de se retrouver autour de projets ou d’activités choisis souvent par eux-même en collaboration avec le service Jeunesse de la communauté.

«La création de l’annexe, ce nouvel accueil marque une nouvelle étape dans la structuration de la politique jeunesse» signalait dans son discours d’inauguration Charles Couté, président de la caisse d’administration de la Caisse d’allocations familiales de Loir et Cher (Caf41) financeur à hauteur de 40 % de ce nouvel aménagement. Cet espace est dorénavant opérationnel et totalement tourné vers les jeunes, salle polyvalente, coin cosy avec baby-foot, salle d’art pour que s’exprime leur créativité, informatique, … «Je vous souhaite de faire de cet espace bien plus qu’un lieu de passage. Faîtes en un véritable chez vous, un lieu où vous pourrez grandir, rêver, vous épanouir et surtout vous construire en tant que citoyen» concluait Laurent Brillard, président de Territoires Vendômois.