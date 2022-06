La 13e édition des journées nationales APIdays se tiendra les 23, 24 et 25 juin. Il s’agit d’une fête dont les contours s’élargissent chaque année. L’objectif est commun au plus de soixante-dix communes participantes, il s’agit de sensibiliser enfants et adultes aux menaces qui pèsent sur l’abeille et sur l’apiculture mais aussi aux moyens d’y remédier.

Chaque année, en France, 30 % des colonies d’abeilles disparaissent. Pourtant, ces pollinisateurs sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes, à l’agriculture et, plus largement, à notre sécurité alimentaire.

Partant du principe que la connaissance est indispensable à la protection, l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française) a initié cette manifestation volontairement festive et ludique pour faire de l’abeille une préoccupation nationale.

En Vendômois, Patrick Chaillou, apiculteur passionné au long cours, est référent de l’UNAF et coordonne différentes actions dont les APIdays sont un point d’orgue. Au cours de ces journées, le public découvre l’abeille, sentinelle de l’environnement, dans toute sa diversité. Les différentes espèces, bien sûr, et leur environnement mais aussi l’univers apicole avec le parcours du miel de la fleur à la tartine. Une mise en scène qui s’appuie sur la difficile réalité de cette infatigable butineuse qui se confronte à la météo, aux maladies, aux ennemis que sont les frelons par exemple… en sus des difficultés apportées par l’Homme.

L’an dernier par exemple, le printemps très pluvieux a compliqué sa quête de nourriture et désespérer les amateurs de miel d’acacia !

Sous l’impulsion de l’UNAF, des projets collaboratifs sont mis en place comme, par exemple, à Saint-Firmin-des-Prés où un rucher a été installé l’an dernier sur un terrain communal. «Nous avons associé deux dispositifs. Trois des six ruches appartiennent au conseil départemental dans le cadre de la préservation des espaces naturels sensibles et les trois autres appartiennent à la commune qui bénéficie, pendant trois ans, de l’accompagnement financier du conseil régional de quelque 3.000€ par l’intermédiaire du Pays Vendômois», a expliqué Benoît Rousselet, avant de préciser «cette enveloppe comprend un important volet pédagogique avec de nombreuses animations, par exemple, à destination des écoliers.

La commune contribue également par l’entretien du site et une contribution de l’ordre de 1.000€». Cette implantation a été accompagnée par Patrick Chaillou, qui a apporté sa connaissance de l’insecte « Les abeilles de ces ruches sont des Buckfast, une espèce hybride créée par le frère Adam de l’abbaye éponyme pour remédier à la disparition du cheptel après une épidémie d’acariose. Au printemps, la ruche se divise et essaime. Ces essaims sont nécessaires au repeuplement car la mortalité est de l’ordre de 35 %.»

APIdays en Vendômois

Lancé

Journées APIDays les 23 et 24 juin, à la salle des associations, toute la journée : animations, jeux, exposition, extraction du miel et rencontre avec l’apiculteur.

Marcilly-en-Beauce

samedi 25 juin (à partir de 15h30) : animations à la salle polyvalente. Fête des écoles. Animations ludiques et pédagogiques pour tous : stand, jeux, exposition…

Entrée gratuite, renseignements mairie de Marcilly, tel: 02 54 77 15 86.

Mondoubleau

Semaine du 20 au 25 juin: mise en valeur des livres sur le thème «Abeilles et pollinisateurs» à la médiathèque Jules Verne.

Jeudi 23 et vendredi 24 juin : ateliers de découverte pour les classes et les habitants. Halle de Mondoubleau de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, en présence d’apiculteurs locaux pour l’animation :

«Je m’habille en apiculteur» / «J’observe les abeilles» (ruche vitrée) / «J’assiste à la récolte de miel» / «Je déguste du miel, des gâteaux» / «Je fabrique une bougie» / «Je comprends la vie d’une abeille, et des pollinisateurs sauvages».

Samedi 25 juin : inauguration du projet «L’abeilles, sentinelle de l’environnement» en présence de Dominique Céna, Vice-Président de l’Union des Apiculteurs de France et des élus (commune, communauté de communes, région…)

Livres en vente sur le thème des pollinisateurs à la Librairie d’un Jour de l’Echalier, sur la place de l’église de Mondoubleau, Tiers-Lieu.

Montoire-sur-le-Loir

samedi 25 juin (9h30-12h30): animation à la salle Marescot.

Naveil

Trois ruches ont été inaugurée et la production sera offerte aux aînés de la commune.

Saint-Firmin-des-Prés

Mercredi 22 juin : animations pour les scolaires et péri-scolaires

Samedi 25 juin : ateliers pédagogiques au pôle culturel de 9h à 18h, avec fabrication de bougies en cire, extraction de miel, film… avec Patrick Chaillou et Jean-Marc Lecoeuvre, apiculteurs référents.