Appel à bénévoles de la Communauté d’Agglo

La Communauté d’Agglomération Territoires vendômois, dans le cadre de son projet culturel, organisera en 2023 plusieurs expositions d’art contemporain pendant la saison estivale de mai à septembre au sein du Manège Rochambeau et de la Chapelle Saint-Jacques. La Communauté d’agglomération choisit de se faire accompagner dans la préparation et le tenue de ces moments culturels privilégiés par des bénévoles et souhaite donc associer à cette démarche toute personne qui aime la culture en donnant de son temps au profit de tous les publics.

Ainsi, le bénévolat serait sur plusieurs missions suivant les compétences de chacun : accueil, accompagnement, assurer les services au moment des vernissages, participer au transport, montage et démontage des expositions ou aider à la mise sous pli des invitations. Des visites et des moments privilégiés avec les artistes vous seront proposés au fil des expositions pour remercier les bénévoles du temps donné lors des missions. L’aide peut se faire pour quelques heures, une journée ou plus !