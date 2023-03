Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher, aux côtés de ses partenaires de la conférence des financeurs, vient de lancer un nouvel appel à projets pour prévenir la perte de l’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus. Ouvert à tous les opérateurs (Associations, Centres communaux/intercommunaux d’Action Sociale, Etablissements EHPAD, Services d’Aide et d’accompagnement à Domicile et Organismes divers,… ) son objectif est bien de faciliter l’émergence et le déploiement d’actions innovantes. En effet, développer et promouvoir des actions individuelles et collectives de prévention sur l’ensemble du département en complément des prestations légales et réglementaires. « La perte d’autonomie n’est pas une fatalité et peut être combattue à tous les âges de la vie par ces initiatives afin de faciliter l’accès aux offres de prévention notamment là où elle est déficitaire » conclut Monique Gibotteau, vice-présidente du Conseil Départemental en charge de la solidarité, de l’autonomie, du handicap et aides à domicile.

Les dossiers de candidatures sont à déposer sur Les dossiers de candidatures sont à déposer sur www.departement41.fr Date limite le 15 septembre 2023