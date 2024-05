En avril, l’association «Archéologie Pour Tous» de Saint-Laurent-Nouan fondée en 1987 lançait lors de son assemblée générale son programme estival avec deux séjours découverte en deux groupes d’âge, 8 à 12 ans et les 13-17 ans, l’un en juillet, l’autre en août. L’association prévoit également comme chaque année, ces stages d’initiation à l’archéologie destinés pour les 14-17ans. En attendant, plusieurs dates à retenir, le 25 mai pour un rendez-vous «Voyage dans notre (Pré)histoire climatique» lors de la Fête de la nature et les 15 et 16 juin pour les Journées Européennes de l’Archéologie. Sur le site même de l’association, l’Archéovillage, reconstitution grandeur nature d’habitats nomades et sédentaires dans un parc forestier de 12ha offre une expérience immersive et éducative.

Renseignements, dates et horaires d'ouverture, inscriptions aux activités et stages : https://wordpress.archeopourtous.org/ ou 02 54 87 21 36 du lundi au vendredi (10h-13h / 14h-16h30)