Arts+design#8

Les commissaires priseurs vendômois, Philippe et Aymeric Rouillac, proposent en novembre la 8e édition de vente aux enchères d’œuvres d’art contemporain au Palais des Congrès – Le Vinci de Tours. Ainsi, on découvrira et pourra acquérir sculptures et peintures de l’artiste Chomo décédé en 1999 et dont les enfants mettent en vente 99 œuvres choisies sans prix de réserve et mises à prix 500€. Dans cette vente de plus de 270 œuvres d’art, on retrouvera également une curieuse Hobbycar amphibie, un véhicule, moitié voiture, moitié bateau, fabriqué à une soixantaine d’exemplaires à Thenay à côté de Blois dans les années 90.

Vente aux enchères publiques lundi 11 nov. à 14h30 au Palais des Congrès de Tours 26 Bd Heurteloup Expositions publiques de la vente : Vendredi 8 nov. 15h-18h, samedi 9 nov. 10h-20h, dimanche 10 et lundi 11 nov. 10h-12h30 (Visites commentées dimanche 10 et lundi 11 à 11h sur place) Toutes les œuvres sur www.rouillac.com