Assemblée générale de l’USV Billard

Lors de son assemblée générale en octobre, l’USV Billard Club Vendômois (BCV) a élu son nouveau bureau, opérationnel pour les quatre ans à venir. En présence de Teddy Soulis, président de l’USV-UA et de Jimmy Marcilly, adjoint à Vendôme en charge du sport, le président du BCV, Christian Roujou, a pu revenir sur la saison passée.

Remerciant les membres qui l’entourent dans sa tâche, Christian Roujou a, au cours de son rapport moral, pu souligner l’importance d’avoir des locaux adaptés à ce sport convivial et ludique mais demandant de la précision et de la concentration. Des locaux, au Pôle associatif du Faubourg Chartrain mis à la disposition du club par la ville de Vendôme et qui, grâce à une carte d’entrée magnétique, sont accessibles pour les membres 7 jours/7 et 24h/24.

Le Billard Club Vendômois a vu, en cette dernière saison, son école de Billard labellisée avec Pierre Garance qui a obtenu son diplôme fédéral d’initiation. «Le club doit travailler à l’insertion de jeunes et de féminines car, à ce jour, seulement trois joueuses nous ont rejoints» soulignait le président. Quelques compétitions dans l’année, tournoi interne, coupe Sabellico, compétitions individuelles et par équipes ainsi que le challenge Vernadet et Foulon qui a vu cette année le BCV en finale.

Le bureau du club de billard de Vendôme, comme les Jeux Olympiques, est élu pour quatre années. Arrivant à son terme, il était proposé à ses 37 membres, le renouvellement de celui-ci. Seul Thierry Gabilleau, trésorier depuis 28 ans, ne se représentait pas, laissant sa place à un nouveau « grand argentier » du club, Cédric Darmente. «Il faut épauler le bureau en créant des commissions capables de relayer ses décisions et de les mettre en place. Par contre, il nous faut des responsables afin de créer une émulation » rappelait Christian Roujou en fin d’assemblée. Ainsi, cinq commissions se sont mises en place avec, pour chacune d’elles, un responsable qui sera le relais avec le bureau.