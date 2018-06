A Vendôme… « A conter d’aujourd’hui »

Née en mars 2015 aux Roches-l’Évêque, l’association « A conter d’aujourd’hui » est venue se poser à Vendôme en mai. Rencontre en toute oralité avec ses fondateurs.

Véronique Pétel, la présidente, et Nicolas Bourdon, le trésorier, sont les heureux créateurs de cette association qui a pour but d’établir des passerelles entre les générations et leur environnement local à travers des «racontées» tissées sur des faits (souvent) réels ou légendaires : «Nicolas et moi aimons ouvrir les petites portes de la mémoire, de l’enfance et mettre en scène les souvenirs, les histoires de vie. Car être conteur, c’est aussi savoir écouter et se nourrir de ce que l’on nous raconte…», détaille Véronique Pétel. Professeure des écoles depuis 30 ans, elle s’est d’abord formée en 2011 au CLIO, le Conservatoire de littérature oral à Vendôme, puis avec différents professionnels comme Pépito Matéo, conteur spécialisé dans l’improvisation, Jihad Darwiche, conteur libanais, Armelle et Peppo Audigane, conteurs tziganes… et actuellement à la Maison du conte, un centre de formation professionnel à Chevilly-Larue (Val-de-Marne).

Pour Valérie, «la meilleure façon de se former est de pratiquer ! On constate alors que la mémoire a une élasticité infinie !» Nicolas, quant à lui, a travaillé de nombreuses années comme conteur dans une bibliothèque, près de Bourges (Cher). Il est aujourd’hui conseiller chez Pôle emploi à Vendôme, missionné auprès des jeunes de 18-25 ans, et il a pour projet la mise en place d’ateliers-contes afin d’aider les demandeurs d’emploi à retrouver confiance en soi et être plus à l’aise dans le cas d’une prise de parole en public ou pour assurer un entretien professionnel. Gertrud Dietz est la musicienne qui accompagne régulièrement Véronique et Nicolas. Blésoise, elle dirige une chorale et joue de plusieurs instruments: flûtes en tout genre, accordéon, piano, percussions et psaltérion (instrument à cordes du Moyen Âge).

Maroc, Japon et zénitude

L’association est intervenue au centre de loisirs de Vendôme «Les Galopins», à la médiathèque de Montoire-sur-le-Loir et de Savigny-sur-Braye à l’occasion du festival «Graine de lecteur», dans les écoles de Mondoubleau et de Villiers-sur-Loir, au café brocante «Il était une fois» à Boursay. Chaque année, «A conter d’aujourd’hui» intervient pour «Les Pas de Léonie», une association de soutien à une petite fille polyhandicapée de Mondoubleau et aussi dans le cadre de la balade gourmande organisée en septembre par l’association «Les Ballandiers» à Fontaine-les-Coteaux. Les projets de Valérie et Nicolas ? Des contes berbères, imprégnés par les différents paysages et rencontres au cours de leurs voyages au Maroc, et des contes zen avec un travail sur le mouvement en lien avec le kinomichi, un art martial nippon dérivé de l’aïkido. Quelle belle histoire, cette association…

B. G.

Prochaine soirée contes à la Régie de quartiers,

52 rue de Courtiras, à Vendôme, vendredi 29 juin, 18h30 :

« Au fil des mots », histoires à débobiner…

Contact : 499 bd, Kennedy, Vendôme. 06 83 21 05 83.

Le Petit Vendômois