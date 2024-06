Atelier théâtre à l’AVF

Animé par Laura Brillard, diplômée de la mise en scène avec un master, l’atelier théâtre de l’AVF était, lors de cette rencontre, en pleine répétition de la pièce jouée début juin au Minotaure.

Écrite par tous les membres de l’atelier, «Les Solitaires anonymes» est une pièce de théâtre sous forme de sketchs où tous joueront un rôle. «Nous avons essayé de casser la frontalité comme dans le théâtre classique en essayant et en cherchant d’inclure le spectateur dans la pièce. Nous nous sommes arrêtés dès le mois de septembre à construire la pièce autour de petites histoires et c’est de celles-ci que sont nés les personnages. Coller aux membres pour qu’ils se sentent à l’aise le plus possible sur scène» soulignait l’animatrice, passionnée par le théâtre vivant et qui a sa propre compagnie de théâtre basée à Poitiers.

Ainsi, on sent bien, à le rencontrer, que ce groupe est joyeux de se retrouver chaque semaine pour travailler la représentation. «Ce qui est intéressant au sein de cet atelier AVF, c’est que l’on échange dans la convivialité. J’avais toujours rêvé de faire du théâtre, pouvoir s’exprimer, se lâcher, jouer un personnage que l’on n’est pas, c’est passionnant » s’amuse Sylvie, membre de cet atelier. Tous soulignent à l’unanimité leur plaisir à être là, la complicité qu’ils dégagent tous ensemble, du travail de la mémoire dans la créativité. Vaincre les peurs également lorsque qu’un fou rire s’emparent d’eux. La joie est communicative et les sketchs s’enchaînent parfaitement, une répétition générale en somme avant le grand soir devant le public.