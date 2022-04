Éduquer à l’environnement par l’action

En assemblée générale dans la salle des fêtes de Boursay, La Maison Botanique, association majeure d’éducation à l’environnement sur le Vendômois, réunissait ses membres pour faire le bilan des nombreuses activités proposées au cours l’année passée et à venir.

«L’objectif que nous visons depuis quelques années, en plus de la renaissance d’un paysage rural disparu, est celui de promouvoir le retour des arbres au cœur d’une économie durable, locale et responsable » soulignait Grégory Tchalikiann, président de la Maison Botanique, dans son rapport moral. En effet, le développement d’une agroforesterie avec le dispositif « Label Haie» bénéficie du plan de relance « Plantons des haies » afin accompagner des projets de plantation d’envergure au sein de structures agricoles, de collectivités ou à destination de particuliers. Grâce au succès du financement participatif lancé en 2021 et la convention de mécénat signée avec l’entreprise Triangle de Morée, l’association plante désormais dans de meilleures conditions avec, en plus, la création récente d’un poste de chargé de développement haies et bocage, Stéphanie Drelon.

Même si la pandémie est passée par là, les stages, sorties grand public ou actions envers des groupes scolaires ont pu se réaliser avec une forte demande du public. La Fête Bio en septembre, 30e édition, a vu un nombre record de visiteurs. « Pour cet anniversaire, nous avons eu le plaisir d’être accompagnés et soutenus plus que jamais par une vraie armada de bénévoles » poursuit le président, enthousiaste.

Pour l’année 2022, la Maison Botanique, en plus de poursuivre ses activités habituelles et contractuelles, souhaite développer davantage encore et partager ses compétences en agroforesterie et financer des projets de plantation grâce à sa recherche constante de subventions privées ou publiques. L’association s’associe et participe cette année au déploiement régional du Label Haie. Un gros travail s’est engagé également sur le développement et l’aménagement du site de l’association à Boursay sur la thématique des trognes avec la création de l’Arboretrogne. Ce véritable lieu pédagogique verra dans l’année la conception d’une signalétique particulière et la réalisation de mobilier.

www.maisonbotanique.com

Alexandre Fleury