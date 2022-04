Entre générations, des plus jeunes aux plus anciens

Ensemble et Solidaire UNRPA section de Mazangé-Fortan a mis en place un goûter intergénérationnel vendredi 8 avril en collaboration avec la mairie et l’école maternelle et primaire du village.

L’Union des retraités de Mazangé invite, à la salle polyvalente, deux classes de l’école pour un temps de partage et de rencontre. Petits et grands seront déguisés et différentes animations dont des chants seront proposées par les uns et les autres. Les enfants auront à cœur de se donner en spectacle devant les membres de l’association

«Servir de lien entre les générations, se dire que l’on a quelque chose à leur passer et eux à nous donner. Chacun reçoit de l’autre» souligne Marc BLIN, le Président de la Section UNRPA de Mazangé-Fortan.

D’ailleurs, en guise de souvenirs de cette journée, tous les élèves de l’école, soit 56 écoliers, recevront une petite surprise.

Ce goûter intergénérationnel est organisé le 8 avril, date qui correspond au 100ème jour d’école de l’année des élèves.

L’Association Ensemble et Solidaire-UNRPA de Mazangé-Fortan garde tout son dynamisme et organise différentes sorties d’ici la fin de l’année. A noter d’ores et déjà dans vos agendas les projets suivants :

en mai, une journée à Guérande avec la visite des Salines

en septembre, deux jours à Paimpol et sur l’Ile de Bréhat

le 17 septembre, le repas annuel de l’association

en octobre, un déjeuner spectacle au cabaret Le Live à AZE (53)

en novembre, un spectacle à la Ferté Saint Aubin

le 3 décembre, un repas de fin d’année

Toutes les précisions sur ces manifestations seront apportées à l’issue de la journée du 8 avril.

Alexandre Fleury