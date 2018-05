La chaleur des îles à Saint-Ouen

C’est un visage familier, que l’on croise au volant des bus sur les lignes du TLC, Magalie Donnat a quitté la région parisienne en juin dernier pour se poser à Saint-Ouen. Depuis quelques mois, elle est à la tête de la jeune association DOM-TOM41 .

Une maman ch’ti, un père guadeloupéen. Même si elle est née à Paris, sa grand-mère lui a confié qu’elle avait été conçue là-bas, très loin, à quelque 7000 kilomètres de la métropole. Ce qui nourrit sans doute l’attachement que Magalie porte à son île ensoleillée. «Par le biais de cette association, je souhaite faire découvrir au plus grand nombre notre culture, nos traditions, notre cuisine, notre histoire…», explique la présidente. Avec Charlène, sa nièce et trésorière, elle a créé DOM-TOM41 il y a quelques mois, volonté affichée de fédérer en Vendômois les gens issus des territoires d’Outre-mer, mais pas que… «Tout le monde est le bienvenu dans l’association, jeune et moins jeune, gens des îles et d’ailleurs, avec un regard particulier en direction des personnes handicapées.»

Un éclairage sur les richesses des îles, des Antilles à l’océan Indien, avec des territoires qui offrent une diversité et des particularités qui leur sont propres et souvent méconnues : cuisine, géographie, langue, paysages, multi-confessionnalisme…

Planteur, acras et samoussas

Une diversité qui parfois divise, mais Magalie Donnat met un point d’honneur à effacer les tensions : «Il y a parfois une rivalité entre la Guadeloupe et la Martinique, par exemple, comme entre Marseille et Paris en métropole, mais on oublie souvent que nos ancêtres sont majoritairement passés par l’île de Gorée.» Un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique, reconnu officiellement par l’Organisation des Nations unies en 1978.

Installée à Saint-Ouen depuis un an, elle ne boude pas son plaisir de vivre désormais à la campagne. «Ma fille a intégré le Centre équestre d’Azé pour satisfaire à sa passion et elle est scolarisée à Legta. Ici, j’ai été surprise par la sociabilité et la politesse des gens qui montent dans mon bus. Pas d’incivilité et de fraude. On se dit bonjour et merci. Rien à voir avec ce que j’ai vécu en région parisienne où je conduisais un bus depuis 11 ans…»

Le samedi 19 mai se tiendra la première réunion d’information et de présentation de DOM-TOM41 . La mairie de Saint-Ouen a mis à disposition la Maison des associations, le Crédit mutuel de Vendôme fournira flyers, nappes et gobelets pour l’occasion. Un buffet composé de produits typiques, planteur, samoussas, gâteaux antillais… sera proposé moyennant une petite contribution. Au menu également de cette réunion d’information ouverte à tous, les projets de l’association : ateliers culinaires, échanges sur l’histoire de ces territoires, le rapport des habitants à la métropole, le traumatisme de l’esclavage, mais d’abord et surtout les richesses souvent insoupçonnées de ces départements et territoires français.

DOM-TOM41 , le samedi 19 mai, de 10h à 17h, Maison des associations, Saint-Ouen.

Jean-Michel Véry