La Country se danse en Vendômois

A Choue, sur l’hippodrome des Collines du Perche, une journée dédiée à la danse country se prépare. Une grande réunion de passionnés pour découvrir cette danse rythmée au son de la musique traditionnelle et organisée par quatre associations.

Deux régions, deux départements et quatre clubs à l’initiative du Happy Country Day, une manifestation pour faire découvrir cette discipline et réunir les danseurs de country. L’union fait la force pour ces passionnés : le Sargé Country sur Braye, le Vibraye Country Club, le Mustang Dancers Saint-Calais et le Country Danse en Vendômois. «Cela fait un an que nous travaillons sur cette journée particulière. Le but est simple : faire partager la passion de la danse country dans une ambiance festive et conviviale sur une journée entière», précise Sylvie Pasquier, la présidente du club de Sargé-sur-Braye fondé depuis 2009.

Plusieurs réunions ont eu lieu pour mettre en place l’organisation, tous s’investissant pour la réussite de cette première édition. Le choix de l’hippodrome de Choue, à côté de Mondoubleau, n’est pas un hasard car il situé juste à côté de la Sarthe, chaque club n’étant pas loin du lieu de rencontre.

«Pour que la fête soit folle»

Le site offre également gratuitement des emplacements aux camping-cars, caravanes ou tentes pour les visiteurs qui le souhaiteraient. «L’occasion pour les danseurs et amateurs venus de tout horizon de se retrouver. Nous espérons réunir 1000 personnes pour que la fête soit plus folle», explique Jacky Mirault, président du Country Danse en Vendômois. Une journée bien sûr autour de la danse, mais aussi de l’univers de l’Ouest américain avec des stands d’objets et de vêtements, des jeux et divertissements divers mis à la disposition des visiteurs. Un workshop réalisé par Guerric Auville, secrétaire de la Fédération française de Country Line, pour partager l’univers western, faire des démonstrations et en point d’orgue une chorégraphie commune aux quatre clubs organisateurs. «Nous assurons le bal du soir sur un parquet couvert de 300 m2 avec le groupe musical de sept musiciens les Rusty Legs, extrêmement fédérateur dans le milieu», se réjouit Sylvie Pasquier. Un temps fort pour découvrir un univers chaleureux et une occasion de s’initier à quelques pas de danse. Place à la fête…

Happy Country Day, le samedi 9 juin, ouverture du site à 10h. Entrée pour la journée + concert : 12€.

A partir de 19h, concert : 8€ (gratuit pour les -14 ans).

Réservation recommandée pour le concert : sargecountrysurbraye@gmail.com

Page Facebook : Happy country day 41/72.

Contact : Sylvie Pasquier,

au 06 83 11 27 42.

Alexandre Fleury