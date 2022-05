Les filles des sables

Elles sont 6 à s’être inscrites au «Trek Rose Trip», une course solidaire d’orientation d’une semaine en partenariat avec l’association Ruban Rose pour passer en tout premier le message sur la nécessité et l’intérêt du dépistage du cancer du sein. Par équipe de 3, elles s’orienteront dans le désert sud marocain à l’automne prochain, lors d’Octobre Rose parmi les 182 équipes engagées.

Marie, Véronique et Elisabeth pour l’équipe «Les Roses des Sables» et Sonia, Beatrice et Caroline pour l’équipe «Les Bulles Roses», toutes les six vendômoises se préparent à la course. En pleine recherche de sponsors, elles communiquent à travers leur réseau sur le dépistage du cancer du sein. «Le but premier est bien là, partager sur l’intérêt de se faire dépister. On sait toutes que cet acte permet vraiment de limiter la maladie si elle est prise à temps évitant l’aggravation et les complications. Une cause importante que l’on défend toutes. Une partie des dons sera reversée à l’association Ruban Rose» précise Véronique, infirmière dans sa vie professionnelle.

Un défi sportif également pour ces femmes qui pratiquent toutes une discipline sportive. «Une préparation surtout en amont à l’orientation. On a la chance d’avoir Pascal avec nous qui a participé au Championnat de France d’orientation, mari de Véronique qui nous coache. L’usage simplement de la boussole, du compas et d’une carte n’est pas un exercice simple» détaille Sonia qui a entrainé ses amies dans cette belle aventure. Car dans cette course solidaire, le but est bien de s’orienter en faisant le moins de kilomètres possible et en récupérant à chaque course 3 balises placées sur le chemin à des points précis. La dernière course de la semaine est une journée solidaire où toutes les participantes gravissent tous ensemble la plus haute colline de sable. «Un grand élan de solidarité car pour y monter nous devrons nous entraider, main dans la main. Une chaine solidaire où tu as besoin de l’autre pour grimper. Un hommage aux femmes également qui luttent contre cette maladie» conclut Marie-Aurélie.

Les Roses des Sables : Contact lesrosesdessables41@gmail.com et compte facebook lesRosesdesSables41 et leur compte hello asso pour les aider pour vos dons

Les Bulles Roses : Contact lesbullesroses41@gmail.com et compte facebook LesBullesRoses41 et compte hello asso pour vos dons

