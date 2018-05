«On ne jette pas, on répare !»

Dos d’âne, en partenariat avec Valdem, propose le 2 juin un atelier-café-réparation. Dans le viseur de l’association, le retour à la vie de petits objets et la réduction des déchets.

Du petit électroménager hors d’usage, un vêtement aux coutures effilochées, un grille-pain qui s’enflamme, une lampe qui broie du noir, une chaise qui brinqueballe, un jouet d’enfant qui vous tient à cœur… «En Vendômois, on ne jette pas, on répare», c’est la devise de ce projet-pilote mené par l’association Dos d’âne et Valdem pour un après-midi de bricole autour d’un café. «Nous avons un partenariat, ou plutôt une entente cordiale, avec Valdem pour cette opération. Ce n’est pas le cœur de métier du Syndicat de collecte, mais la finalité est aussi de réduire les déchets. La synergie est là», explique Brigitte Mélay, présidente de Dos d’âne.

«Géo Trouvetou ou MacGyver»…

Pour ce faire, c’est un appel à compétences qui est lancé : bricoleur de tout poil, couturière, spécialiste en petit électroménager, «Géo Trouvetou» ou «MacGyver» du Vendômois … vous êtes les bienvenus pour redonner vie aux petits objets, transportables, avec en ligne de mire le bonheur de voir repartir le visiteur éternellement reconnaissant, libéré du tracas qui pesait sur son quotidien. D’autant que si l’intervention ne nécessite pas l’achat d’une pièce ou de matériel à changer, la main-d’œuvre est offerte.

Naturellement, certaines interventions peuvent s’avérer compliquées. «Il n’y a pas d’engagement sur la réparation, c’est d’abord établir un diagnostic et juger de l’opportunité d’intervenir en fonction des coûts si une pièce est à changer, ou si elle n’existe plus, voire une fin de vie avérée de l’objet en question, détaille Michel Berneau, membre de l’association. L’idée, c’est aussi d’apprendre à diagnostiquer et à réparer ensemble afin de mettre en pratique par la suite dans son quotidien le savoir-faire transmis au cours de l’atelier.» C’est donc une opération-test qui se met en place, avec à terme la volonté de l’association de pérenniser et d’installer des rendez-vous réguliers. Et même si à l’impossible, nul n’est tenu, au pire, vous aurez partagé un bon café…

Atelier-café-réparation : le samedi 2 juin, de 14h30 à 17h30,

Salle des Frères-Lumière (derrière l’avenue Gérard-Yvon),

rue des Frères-Lumière, à Vendôme.

Contact : 06 74 97 98 81 ou dosdane41@gmail.com

Plus d’infos : www.dos-dane.jimdo.fr ou www.valdem.fr

Jean-Michel Véry