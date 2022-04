Pour créer une École de Pétanque

Pour découvrir la pétanque et surtout la faire connaître aux plus jeunes, l’association «La Joyeuse Pétanque Vendômoise » à Vendôme organise sa première journée découverte le 13 avril au stade des Maillettes sur son terrain.

L’objectif de cet après-midi découverte est bien d’attirer de jeunes licenciés afin de créer l’École de Pétanque au sein du club de Vendôme. « On s’aperçoit bien que notre club vieillit mais, par ailleurs, se porte bien avec ses 64 licenciés. D’où faire connaître ce sport aux plus jeunes et arrêter le cliché d’un sport pour les papys » déclare Pascal Loiseau, secrétaire du club Vendômois et futur entraîneur de l’École de Pétanque avec son 1er niveau en poche et bientôt un brevet fédéral en juin.

La pétanque reste un sport d’adresse avec tout un protocole à respecter. « On travaille son équilibre, sa souplesse, sa coordination et son agilité. Un sport, aussi, où l’on apprend les règles et on sait les respecter pour prendre un maximum de plaisir. C’est tout cela qui sera transmis lors de cette journée découverte » insiste Alain Guyot, président du club.

En préparation également, le Prix de la ville de Vendôme du 11 juin, tournoi organisé par le club qui devait se dérouler en 2020 pour les 50 ans du Club.

Mercredi 13 avril – à partir de 15h –

Stade des Maillettes – Journée Découverte de la pétanque

Le Petit Vendômois