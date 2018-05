Rock’n’Raid : We can be heroes…

Du haut de leur vingtaine, dans le cadre de l’Europa Raid, Aurélie Vigot, Léa Petay, Baptiste Gaudelas, de l’association Rock’n’Raid, à Marchenoir, vont écumer les routes d’Europe de l’Est pour livrer des fournitures scolaires aux écoles. Rencontre avec Aurélia Vigot, la présidente de l’association, moteur de l’opération.

C’est quoi l’Europa Raid ?

C’est un raid à la fois solidaire et culturel qui se déroule du 28 juillet au 19 août et qui écume 20 pays en 23 jours, soit environ 10 000 km. Pour cette 5e édition, il y aura 250 équipages, composés de trois membres, avec chacun 100kg de fournitures scolaires dans ses bagages. L’important n’est pas d’arriver les premiers. Nous avons un autre but en commun : apporter ces fournitures dans les groupes scolaires qui nous sont désignés. Le côté solidaire est vraiment très important pour nous, c’est un peu la finalité de ce raid, et nous attendons avec impatience le jour où nous livrerons nos fournitures scolaires aux enfants.

Et Rock’n’Raid ?

Nous sommes une association composée de trois membres : moi-même, en qualité de présidente, Léa Petay, notre secrétaire, et Baptiste Gaudelas, le trésorier. Nous avons créé la structure dans le but de s’inscrire au raid. J’ai plusieurs amis qui ont participé les années précédentes à ce défi, en les suivant sur les réseaux sociaux, en les écoutant à leur retour, j’ai eu envie de participer à l’aventure. Le côté solidaire m’a tout de suite attiré. Et le goût pour le voyage et la découverte, ainsi que le défi que cela représentait de préparer un tel projet, m’ont donné encore plus envie de m’impliquer. Quant au nom de l’association, chaque équipage doit en avoir un afin d’être bien identifié au long du périple. Nous voulions un jeu de mot avec «Raid», afin de rappeler le projet. Nous aimons tous les trois la musique, notamment le rock, d’où « Rock’n’Raid ». Et nous comptons bien inonder l’Europe de l’Est de musique rock pendant tout le long de notre voyage.

Vous faites appel à la générosité pour soutenir votre action ?

Oui, nous avons besoin d’un coup de main. Nous avons pour cela mis en place une cagnotte en ligne afin de récolter des dons sur helloasso(1). Pour le véhicule, c’est réglé. Nous disposons d’une 205, que nous louons grâce à Steven Da Silva, de la société DSDA, à Saint-Sulpice-de-Pommeray. Mais nous sommes toujours à la recherche de sponsors afin de nous aider à boucler notre projet. D’autre part, grâce à un don généreux du Centre Leclerc de Blois, nous avons déjà récolté nos 100kg de fournitures scolaires. D’autres partenaires nous ont rejoints, comme l’imprimerie ISF ou Stal Industry. C’est très encourageant cette mobilisation autour de nous.

Contact : rocknraid@gmail.com ou

06 49 63 99 91 / 06 62 74 36 90.

Sur Facebook : Rock’n’Raid-Europ’Raid 2018

ou Instagram : @rocknraid

(1) www.helloasso.com/associations/rock-n-raid

Jean-Michel Véry