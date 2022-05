Vend’Asso en Assemblée Générale

Malgré une baisse des adhérents en 2021 et une pandémie qui a mis en sommeil beaucoup de structures associatives, Vend’Asso, réseau associatif de territoire pour accompagner quotidiennement les associations, projette de nouveaux rendez-vous à venir pour animer le Vendômois.

Avec comme leitmotiv le «vivre ensemble» et la promotion des associations, Vend’Asso a accueilli en 2021 une nouvelle animatrice salariée, Sandra Pinceaux, qui remplace Agathe De Brito. L’association est également agréée pour l’accueil de volontaires en Service Civique, permettant ainsi de suivre et soutenir toutes les actions de la structure comme pour l’organisation de la grande manifestation annuelle de «Assos en Fête du Sport» en septembre.

Editant un guide très attendu chaque année qui réunit en 14 activités les associations adhérentes sur le Vendômois, Vend’Asso développe le réseau à travers plusieurs évènements comme les Apéros Assos, un site internet, un journal pour faire le lien et une newsletter mensuelle adressée aux 900 abonnés. Animation également du territoire avec le Festival des Solidarités, où le Collectif Solidaire Vendômois composé d’une dizaine d’associations et chapeauté par Vend’Asso propose des actions pour sensibiliser le public à la solidarité, transformé en e-festival en 2021 à cause du confinement.

Pour 2022, plusieurs projets sont à venir. Outre la journée des associations en septembre et le Festival des Solidarités en novembre, Vend’Asso organisera son premier «Trophée du bénévolat» le 24 septembre, en collaboration avec la ville de Vendôme afin de valoriser, encourager et récompenser l’engagement d’un bénévole d’une association. Et puis, en 2022, Vend’Asso aura 20 ans, un bel âge à fêter avec une date à venir très prochainement…

Vend’Asso Réseau Associatif

Pôle Associatif Jules Ferry – 7 Av G. Clemenceau à Vendôme

02 54 77 23 34 – vendome-associations.fr

Alexandre Fleury