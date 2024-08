Atelier d’art floral à l’AVF

Nouvel atelier depuis avril dans le catalogue d’activités de l’association Accueil des Villes Françaises (AVF) de Vendôme, l’art de la mise en scène des fleurs s’apprend dorénavant de façon ludique.

Une dizaine de membres de l’AVF présents écoutent, attentives, l’animatrice Sandrine pour la conception, ce jour-là, d’un centre de table fleuri. Autour d’une grande table leur permettant de d’étaler les fleurs fraîches à leur disposition, elles suivent les instructions. «Je cherchais depuis longtemps une professionnelle pour pouvoir lancer ce nouvel atelier. Car, en plus des conseils et des instructions, il faut la matière première, fleurs et accessoires» détaille Frédérique Bulle, présidente de l’AVF de Vendôme.

Au fur et à mesure du cours, la conception de la composition se dévoile, dans une ambiance conviviale. En effet, le principe est bien d’expliquer la composition par étape, comme on pourrait le faire pour une recette de cuisine pour arriver au final à un magnifique ensemble floral. Sandrine choisit en amont ce que ses élèves d’un jour vont concevoir dans l’atelier qui se déroule une fois par mois. Pas besoin de s’inscrire à l’année, chaque atelier est en lui-même une inscription. Le but est bien de se faire plaisir et de le dire tout simplement avec des fleurs !