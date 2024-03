Attention ça pique fort

À l’auditorium du lycée agricole, il était question du frelon asiatique présent en Vendômois pendant les périodes couvrant du printemps à la fin de l’été. Une surveillance de tous les instants pour éviter l’invasion et les attaques destructrices des abeilles.

Kerridwen, Janice, Esteban et Hugo, quatre étudiants en 2ᵉ année de BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée agricole d’Areines rendaient leur copie quant au bilan de la lutte contre le frelon asiatique pour le compte de la communauté de Communes Agglomération Territoires Vendômois (CATV). «Dans le cadre de notre projet tutoré, nous devions analyser les nids et comparer l’évolution de ceux-ci. Le verdict est sans appel, le frelon continue à avancer sur le territoire avec un nombre de nids en croissance d’année en année» expliquaient les étudiants lors de leur présentation.

En effet, plus de 325 nids ont été découverts et détruits mais ce n’est qu’un chiffre recensé, d’autres sont sûrement non identifiés. Depuis 2018, la CATV prend en charge à 100% le coût de destruction des nids situés sur le domaine privé sur les 65 communes de son territoire par simple signalement en lien avec cinq professionnels qui interviennent sur toute la zone des 65 communes. L’occasion également pour ces quatre jeunes de proposer des hypothèses pour améliorer la lutte et de livrer de possibles solutions à l’avenir. «Au niveau de la concurrence, il y en a de moins en moins. Nous voyons dans certaines rues plusieurs nids éloignés de quelques mètres. Les nids se situent toujours à côté de points d’eau» concluent-ils.