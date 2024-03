Au château de Meslay

Si le château de Meslay ouvre bien la saison estivale à la mi-Juin, l’association culturelle des Amis du château de Meslay aura des activités bien avant puisqu’une chasse aux œufs est prévue le 31 mars et le 1ᵉʳ avril et l’assemblée générale le 6 avril aux Greniers de l’Abbaye avec une conférence donnée de Jean-Baptiste Anginot sur l’histoire de Vendôme au fil des siècles et ses liens avec le château de Meslay.

Le succès de la chasse aux œufs de l’année dernière incite l’association à renouveler l’expérience : c’est ainsi que sont attendus petits et grands à une grande chasse aux œufs dans les jardins de Meslay le 31 mars et 1ᵉʳ avril : ateliers créatifs (dessins et coloriage), stand photo avec déguisement de prince et princesse, lecture de contes, et bien sûr le grand goûter et la joyeuse chasse aux œufs avec des départs à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

Tarif : adulte 6 € / enfant 4 € (gratuit pour les – de 5ans). Réservation : www.chateaudemeslay.com ou

au 02 54 89 50 42

Puis, le 6 avril, l’association tiendra son assemblée générale annuelle à 15h aux Greniers de l’Abbaye à Vendôme, suivie d’une conférence à 16h (entrée gratuite) animée par Jean-Baptiste Anginot qui proposera, -bien calés sur nos sièges- et à sa façon, une visite distrayante, vivante, précise et truffée d’anecdotes historiques de la ville de Vendôme, et en lien, avec Meslay. En effet, Jean-Baptiste Anginot, vice-président de l’association, est un habitué en septembre des présentations de Vendôme aux écrivains (pourtant exigeants) lors de la Journée Littéraire. Il soulignera aussi les liens historiques avec l’ancien château de Meslay devenu Quartier Royal d’Henri IV en novembre 1589 ! Une excellente occasion pour se souvenir combien notre Vendômois est chargé d’histoire… et pour finir la séance autour d’un verre !