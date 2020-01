Au coeur du groupe MINIER, Marcel c’est l’esprit « famille »

Esprit de famille pour les plus anciens, dynamic corporate pour les autres… deux terminologies mais une même philosophie, humoristiquement incarnée par «Marcel», celle d’un groupe au cœur duquel l’Humain tient la première place.

Dans le savoir-faire d’abord avec des personnels qui évoluent dans leur métier et leurs compétences mais aussi dans leur responsabilité individuelle et collective ainsi qu’en atteste la dernière récompense officielle attribuée à Minier Holding, le Top de l’entreprise humaine et responsable, un prix qui «met en lumière l’action citoyenne d’une entreprise en s’ouvrant désormais aux actions menées en matière de responsabilité sociétale des entreprises»

Une collaboration qui se matérialise également par la reconnaissance des parcours professionnels au long cours comme ce fut le cas lors de la traditionnelle soirée annuelle, mi décembre, qui réunit l’ensemble des collaborateurs du groupe, temps fort au cours duquel quatre salariés ont été mis à l’honneur pour récompenser leur ancienneté : 15 ans pour Christine Genelle (Responsable administrative et comptable du secteur béton prêt à l’emploi, 30 ans pour Francis Proust (conducteur machine), Philippe Brossier (chauffeur pompiste)et Bruno Midoux (directeur béton).

Cette soirée, en présence de Claude Bordier, maire de Naveil, a également permis aux jeunes embauchés de se présenter et de découvrir en avant première le nouveau site internet

www.minier.fr

Mais aussi un esprit qui sait être festif comme lors de diverses manifestations sportives ou le partage d’un repas de Noël quelques jours avant l’heure…

Mais, Marcel le rappelle, le savoir-faire et l’esprit d’entreprise sont encore et toujours au service des clients et autres partenaires de l’entreprise et la perpétuation de cette symbiose pourrait bien être sa résolution secrète pour 2020 et autres décennies à venir.

Le Petit Vendômois