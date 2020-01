Au contact des chevaux

3 étudiants en BTS Gestion Protection de la Nature du lycée agricole d’Areines ont permis une approche de l’équitation à un groupe volontaire de l’EHPAD de Vendôme.

Le développement du bien-être auprès des animaux n’est plus à prouver, un cheval visite des patients dans des hôpitaux, la zoothérapie se développe petit à petit dans nombre d’établissements.

Sensibilisés au handicap et cavaliers, Laura, Alyssone et Thomas ont souhaité organiser une découverte du milieu équestre pour une dizaine de résidents de l’EHPAD la Clairière des Coutis. Cette animation mise en place dans le cadre de leurs études avec le Projet d’Initiative et de Communication (PIC), épreuve obligatoire pour l’obtention de leur diplôme. Les étudiants doivent créer un projet sur une thématique choisie. Soutenus par le lycée et par leur professeur de la matière «socio-culturelle» les 3 étudiants ont créé un moment d’échanges avec des personnes âgées en situation de handicap autour de leur passion commune, les chevaux. Lors d’un après-midi aux écuries de Naveil Equitation, les résidents ont eu la possibilité de panser les chevaux, caresser, balader et même pour deux courageux, de monter. Pour l’animatrice de l’établissement médical, cet échange est réellement intéressant et unique, «c’est la première fois que nous accompagnons des résidents dans un centre équestre afin qu’ils approchent les chevaux et qu’ils montent dessus» précise Anne Mure. Les porteurs de projets d’un jour avaient contacté en amont l’EHPAD afin de suggérer leur idée et de trouver une piste de développement. Un premier contact établi entre les personnes âgées et les 3 jeunes afin d’analyser leur motricité et ainsi créer une séance intéressante et ludique. Comme remarque Thomas «les résidents s’impliquent dans la séance et s’expriment, ils sont satisfaits et heureux de ce moment». Ce partage enrichissant et étonnant aura donné satisfaction à chaque participant. La professeure s’étonnera de l’aisance des élèves au cours de cette interaction où ils ont dû mener à bien leur projet et en quelque sorte passer d’élèves à professeurs, un très beau moment.

Julie Poirier