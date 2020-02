Au pré de la ferme, le bonheur est dans l’assiette…

Les slogans se disputent la vedette de l’information par leur punch : Manger mieux, manger bien, manger local ou du local plein l’assiette dans les cantines, ou favoriser le circuit court en restauration collective, ou fait maison de saison…

Jamais, une telle campagne n’aura été développée en Loir-et-Cher pour lancer, via le Conseil départemental de Loir-et-Cher, la plate-forme Internet «AGRILOCAL41», qui facilitera la mise en relation entre les acheteurs de la restauration collective du département et les agriculteurs locaux, en vue de favoriser et de développer, au maximum, les circuits courts.

Née en 2013 et expérimentée déjà dans 37 départements, AGRILOCAL s’implante, donc, en Loir-et-Cher, en relation avec La Chambre d’Agriculture et les professionnels des filières agricoles, afin de proposer des produits de proximité et de qualité aux collégiens, mais également de les guider et les sensibiliser aux circuits courts, à la saisonnalité des produits du terroir et du territoire, en limitant, au mieux, l’impact environnemental, tout en soutenant l’agriculture du Loir-et-Cher.

L’opération commerciale est la même que celle existant sur les sites internet à la seule restriction du respect strict des règles s’appliquant à une commande publique, avec un cahier des charges bien précis.

L’opération «Au pré de la Ferme» permettra de faire visiter des exploitations les mercredis 4 et 11 mars, au cours d’opérations «portes ouvertes», en relation avec La Chambre d’Agriculture, avant une autre sur le thème «Connectez-vous local», entre le mardi 2 et le vendredi 5 juin. Et du lundi 12 au vendredi 16 octobre, la semaine «Au pré de l’assiette» proposera un repas 100% local avec la promotion d’un produit local par jour, afin de promouvoir le patrimoine culinaire local ainsi que les savoir-faire des cuisiniers de la restauration collective.

Ainsi, tout sera prêt pour l’an 2022 qui verra l’application de la loi EGALIM qui imposera aux restaurants collectifs de s’approvisionner au minimum à 50% de produits sous certification de qualité (Haute Valeur Environnementale ou HVE, par exemple) dont au moins 20% en bio.

Le Département aidera, cette année, une cinquantaine d’agriculteurs en vue d’obtenir la certification HVE. La politique Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) sera également encouragée afin que les agriculteurs valorisent leurs exploitations agricoles dans une démarche responsable. Cela permettra, entre autres, de dégager un meilleur bénéfice économique pour les agriculteurs et développer une image positive de la profession auprès des citoyens qui méconnaissent, souvent, les contraintes des professionnels de la terre.

Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher a présenté, officiellement, cette plate-forme, en présence de conseillers départementaux, dont Pascal Bioulac, chargé des questions agricoles, et de plusieurs responsables de la filière agricole, à savoir, Benoît Lonqueu, vice-président de la Chambre d’Agriculture ; Louis Sagot, directeur de la FNSEA41 ; Alexis Descamps, exploitant laitier à Savigny-sur-Braye et défenseur de la méthanisation ; Jacques Launay, directeur de l’aménagement rural au CD41 ; Lucile, du service environnement à Agrilocal…

La première sortie officielle d’Agrilocal41 se fera, en fin de ce mois, au Salon de l’agriculture à Paris, sauf grèves revenues…

Contacts : Agrilocal est sis dans les locaux de l’Hôtel du Département,

place de la République à Blois (02 54 58 42 38 ou agrilocal41@departement41.fr ou www.agrilocal41.fr).

Richard Mulsans