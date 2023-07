Au service de votre rénovation

Depuis 2017, l’agence Tavasier vous accompagne dans différentes missions pour la réhabilitation de votre maison et propose du sur-mesure pour coller au mieux à votre projet.

Analyser votre façon de vivre et, selon les contraintes techniques et votre budget, vous présenter une multitude de solutions pour faire de votre rénovation un espace de vie à votre image.

Se sentir entouré de professionnels lors d’une première visite d’un bien immobilier, c’est plutôt rassurant. Cette première mission de l’agence Tavasier est donc destinée à conseiller les futurs acheteurs quant aux faisabilités d’une acquisition possible et des travaux à engager. Par les questions des acquéreurs, l’agence apporte tout son savoir-faire avec un conseil verbal, souvent une visite très technique où il n’est pas question de savoir si le salon sera rouge ou bleu, mais plutôt où il peut se trouver dans la maison. Un rendez-vous également qui vous permet de vous projeter dans la restauration, de connaitre l’enveloppe des travaux à prévoir. L’agence Tavasier présente alors toutes les offres de missions possibles qu’elle peut vous apporter par son accompagnement si vous souhaitez aller plus loin dans votre projet de rénovation, des missions sur-mesure adaptées selon ce que vous désirez.

Par une écoute précise, l’agence Tavasier cerne les besoins avec une multitude de questions lors d’un rendez-vous quant à votre habitude de vie pour vous proposer un plan projeté qui correspond à votre inspiration. Dans cette phase très psychologique finalement, la création d’un plan 2D puis 3D permet une projection des différents espaces avec tous les volumes de la maison. Un document qui peut comprendre, avec un diagnostic et détection thermique, une recherche des matériaux et de l’ambiance que vous souhaitez, toujours adaptée à votre budget afin d’anticiper les travaux futurs et ainsi établir un cahier des charges précis de vos besoins, pièce par pièce.

Grâce à ce travail réalisé, l’agence Tavasier est en situation de vous proposer de travailler autour d’un Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP), un document très technique avec tous les lots de tous les corps de métier qui auront à intervenir sur le futur chantier et ainsi pouvoir faire faire tous les devis et comparer précisément les prix. Il peut être proposé des agencements sur-mesure, dressing ou bibliothèque, de consulter les entreprises qui interviendront, de faire le suivi de chantier…

Une multitude de service pour, en final, avoir la maison sur-mesure adaptée à vos besoins où vous vivrez à votre rythme. Vous simplifiez les démarches d’une rénovation étape par étape et réaliser votre rêve en somme…