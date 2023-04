Au service du vivant

La Maison Botanique à Boursay était en assemblée générale en mars. Avec une augmentation de 30% d’adhésions en 2022, l’association répond à un vrai besoin, vivre pleinement sur notre territoire en respectant le vivant et en préservant notre patrimoine végétal.

Un bilan 2022 plus que positif pour La Maison Botanique. Outre l’accompagnement par une quarantaine de bénévoles pour la plantation d’arbres et de haies chez cinq agriculteurs et trois particuliers représentant plus de 4 km de haie plantée, l’association, aussi Centre Européen des Trognes avec son chemin unique dédié aux trognes, anime des ateliers, des formations et un centre de loisirs pour les plus jeunes. L’organisation également d’un rendez-vous incontournable dorénavant en septembre, la Fête Bio. La Maison Botanique a aussi organisé Les Rencontres Nationales de la Trogne en novembre, des rencontres qui ont permis de réunir autour de Dominique Mansion quelque quarante professionnels des trognes et arbres champêtres indispensables à notre territoire « Ces échanges ont permis de réfléchir collectivement à une approche moderne des enjeux autour de la préservation de ces arbres, dans le contexte actuel du changement climatique » soulignait Grégory Tchalikian, président de l’association.

L’aménagement de l’Arboretrogne s’est poursuivi en 2022 avec la plantation de cent quarante-cinq jeunes arbres de quarante-cinq essences différentes ainsi que d’une haie champêtre de 90 m de long. Des haies branchées ont été installées pour structurer les parcelles thématiques accueillant les futures trognes. La signalétique des lieux devrait se faire d’ici mai pour une inauguration prévue le 17 juin.