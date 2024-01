B.A.L.A.D.E en AG

En attendant en 2024 les trente ans de BALADE, association qui réunit des randonneurs dans la convivialité, les membres étaient conviés à l’assemblée générale autour de son président et de son bureau, en présence de Laurent Brillard, maire de Vendôme.

Avec plus de 90 membres pour cette nouvelle saison, BALADE dynamise nos chemins. Au travers de plusieurs randonnées dans l’année, plus ou moins longues, l’association a participé à la dernière de la manifestation «Paris, passages couverts» organisée par le Godillot Familial qui permet aux participants de visiter Paris sous forme d’une balade. Premier club depuis quelques années en nombre de participants, avec plus de 250 marcheurs vendômois sur 975 inscrits, BALADEa reçu en réco mpense une Tour Eiffel.

Organisant également deux longs séjours par an en dehors de la région, en 2023 les sentiers de l’Aubrac et les chemins en baie d’Arguenon, BALADE réunit toujours un nombre impressionnant de randonneurs. Des randonnées surtout à partir de mars avec au minimum une à deux sorties par mois d’une vingtaine de kilomètres. « Autour des baladettes mensuelles, des sorties à la journée, la rand’ânée, la sortie surprise, les sentiers du vendômois, nous pouvons être très satisfaits du travail accompli. De l’audace de chacun et du cœur, nous en avons eu et nous en aurons encore ! » concluait Michel Paris, président de l’association. En fin d’assemblée, un nouveau bureau a été élu, suite au départ du trésorier Alain Templier après 29 années à la tête de la trésorerie de l’association, place dorénavant reprise par Marie-Pierre Moreau.