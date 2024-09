Bal Electro-trad à Zone i

L’association Zone i à Thoré-La-Rochette n’est pas simplement un lieu d’exposition c’est également des rencontres, concerts et fêtes, un lieu festif à l’image de sa 6e rencontre Image et Environnement en septembre (lire programmation page 21). Le 21 septembre, l’association Zone i propose également un bal électro-trad avec Superphosphate, un hymne aux danses populaires allant de la polka au malova, de la valse au zouk love. Instruments acoustiques saxo, accordéon et violon s’accordent avec d’autres plus électroniques. Un dispositif vidéo vient soutenir la musique, créant un univers visuel tantôt poétique, tantôt psychadélique…

Samedi 21 septembre 21h30-23h. Bal avec Superphosphate à Thoré la Rochette au Moulin de la Fontaine organisé par Zone i. Entrée 10€ avec visite expos inclues (-14 ans gratuit) Ouverture des portes à 19h restauration sur place