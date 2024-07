Les 20 et 21 juillet, la guinguette s’animera le long du Loir à Vendôme avec à la buvette le club service le Kiwanis qui en assurera le fonctionnement. Tous les bénéfices de ces deux journées serviront à l’association pour financer dans les six écoles primaires de la ville un banc de l’amitié afin de lutter contre l’isolement des plus jeunes. Un banc multicolore qui se repère très vite et qui permettra à un enfant qui se sent exclu ou qui se sent seul de s’y asseoir et ainsi de repérer tout de suite l’élève qui peut être en détresse sociale par rapport à ses camarades. Une action nationale du Kiwanis déclinée localement avec le club de Vendôme. Une belle idée, validée immédiatement par l’Académie Orléans-Tours !

Pour soutenir cette action, rendez-vous le 20 juillet (17h30-23h30) et le 21 juillet (11h-18h30) à la buvette de la Guinguette de Vendôme à côté du Centre Aquatique