Bien dans sa vie, bien dans sa ville

En assemblée générale en juin sous la présidence de Frédérique Bulle, l’Accueil Ville de France de Vendôme (AVF), qui a fêté en 2022 ses 50 ans d’existence, est revenue sur ses actions importantes pour la cité et a défini un projet associatif axé principalement sur une meilleure visibilité pour les années à venir.

Créer du lien social entre les 360 adhérents est bien la mission première de l’AVF Vendôme. Outre les journées des nouveaux arrivants organisées en novembre de chaque année, l’association vendômoise met en place, tout au long de l’année, pour ses adhérents de nombreux ateliers ou animations comme les ateliers culinaires, les cours de langue, des sorties découverte ou des concerts et soirées festives.

L’Union Nationale des AVF a proposé à toutes les structures de France de rédiger un projet associatif pour les trois ans à venir. L’AVF Vendôme a retenu deux objectifs principaux, l’un pour les bénévoles, si importants pour les associations, et l’autre sur la communication et une meilleure visibilité. « Nous mettons en place des formations qui vont être proposées aux bénévoles accueillants et animateurs afin de s’améliorer encore plus dans l’accueil. De plus, avec le conseil d’administration, nous avons travaillé sur le dossier de partenariat avec d’autres structures. Améliorer la visibilité de l’association en mettant en place un plan de communication et des actions permettant de mieux nous faire connaître des habitants du Vendômois » détaille la Présidente.

À ce jour, trois partenariats ont été établis avec Le centre social de Vendôme, la résidence senior Les Jardins d’Arcadie dans le quartier Rochambeau où sont exposées jusqu’au 26 août les œuvres

des artistes de l’association et, enfin, en juin, avec l’Agence d’Attractivité du Loir-et-Cher (BeLC).