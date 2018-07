Bienvenue aux curieux !

Non, la curiosité n’est pas un vilain défaut… C’est même grâce à elle que Jean-Louis Garigue et son épouse Laurie, tous deux passionnés d’histoire, ont trouvé l’envie de chiner pour dénicher des objets insolites et collectionner… des curiosités. Visite guidée.

Après l’installation d’un musée de la tuile dans l’Est de la France, d’où ils sont originaires, Laurie et Jean-Louis viennent d’ouvrir un Cabinet des curiosités et un second musée de la tuile, quartier Saint-Oustrille, à Montoire, là où ils se sont posés voilà trois ans. C’est François 1er, grand curieux de nature pour tout ce qui était scientifiquement et artistiquement bizarre et hétéroclite, qui a créé ce mouvement des Cabinets de curiosités. Egalement appelés Chambres des Merveilles, ils étaient très en vogue à la Renaissance et considérés comme les ancêtres des musées.

On les retrouve fréquemment dans les écoles des années 50-60, et ces cabinets particuliers, composés de vitrines remplies d’étranges bocaux, ont initié et sensibilisé de nombreux élèves aux leçons de choses… Aujourd’hui, Laurie et Jean-Louis partage leur passion : «En exposant nos fonds privés, complétés par des prêts et dons d’autres collectionneurs, nous cherchons à créer du lien et à éveiller l’intérêt, tout en gardant le sens de la dérision !» Car oui, dans cette ancienne grange entièrement rénovée et réaménagée en magnifique lieu d’exposition, vous n’avez pas fini d’être surpris et amusé ! Deux espaces bien distincts sont prévus. Au rez-de-chaussée, les curiosités, avec des objets rares, insolites, qui n’existent plus ou que l’on a jamais vus. Au premier étage : les tuiles, avec une visite commentée de cet incroyable patrimoine du XVIIIe au XIXe siècle, véritable témoignage humain d’anecdotes surprenantes. Laurie et Jean-Louis, foisonnant d’idées toujours dans l’esprit de faire plaisir, ont ouvert parallèlement deux gîtes de France, où les curieux qui débarqueront là seront enchantés par l’espace et la décoration. Vous voyez, la curiosité, ça peut être une jolie qualité !



«Le Cabinet des curiosités»,

7, rue Saint-Gilles, Montoire-sur-le Loir.

Contact : 06 78 22 79 74.

Ouvert tous les après-midis de 14h à 17h.

