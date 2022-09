Bienvenue chez BoPoPo, nouveau restaurant BBQ à Vendôme

Depuis tout jeune, Carlos Inacio est passionné par la cuisine. Tout au long de sa carrière professionnelle très hétérogène, cela lui trottait dans la tête comme il aime le préciser. C’est chose faite dorénavant, il vient d’ouvrir en juin son propre établissement BoPoPo dans la zone d’activité sud des Courtis à Vendôme.

Dans un barbecue fumoir, Carlos Inacio cuit ses viandes à basse température. «Le barbecue «Low § slow» est un concept de cuisson à la braise de pellets d’arbres fruitiers en y associant cuisson à basse température et cuisson lente. Une température qui varie entre 95° et 120°, la cuisson de mes viandes dure de 4 à 15 heures» détaille-t-il.

Ainsi, cette association de cuisson lente et à basse température permet de faire fondre la graisse présente dans les fibres lentement et donne à la viande un fondant incomparable. Pour ce mois de septembre, BoPoPo propose une nouveauté, la côte de bœuf et de la picanha de bœuf. En accompagnement des frites maison ou des salades fraîches concoctées chaque jour comme le Coleslaw, une salade aux trois choux avec une sauce maison. Prochainement, Carlos a même prévu à sa carte du poisson.

BopPoPo est ouvert tous les midis du lundi au vendredi et une vente à emporter sur commande est proposée ainsi que des plats à consommer en plus grosse quantité pour des organisations extérieures telles que des anniversaires ou réunions pro ou associatives. Le restaurant peut également se privatiser si vous le souhaitez !

A déguster sans modération !