Bilan 2023 pour la SPA

Même si l’année 2023 a été caractérisée par des avancées notables pour la protection animale et une activité intense pour sauver les animaux en détresse, les 3 Sociétés Protectrices des Animaux (SPA) de la Région Centre Val-de-Loire (Luynes, Chilleurs-aux-Bois et Morée) ont pris en charge 2 771 animaux soit 9 % de plus qu’en 2022. Par contre, 4% d’animaux adoptés en plus ont pu être enregistrés soit un total sur l’année de 2625 animaux qui ont été accueillis dans une nouvelle famille. La SPA se réjouit en ce début d’année 2024 où la fin de la vente des chiens et chats en animalerie prend effet. Cependant, son combat continue pour étendre cette interdiction lors de salons ou de foires.