Ça glisse dans la cour du Cloître

Depuis le 23 novembre et jusqu’au 13 janvier, 5e édition d’Abbaye on Ice, au grand bonheur des amateurs de glace et de glisse.

Une opération qui perdure au vu du succès rencontré lors des années précédentes. La patinoire éphémère a repris place dans la cour du Cloître. Portée par les bénévoles qui 7 semaines durant œuvreront à l’accueil et à la sécurité des patineurs. Et les scolaires ne sont pas en reste puisque les écoles et les éducateurs sportifs pourront leur proposer un cycle d’apprentissage et qui sait susciter des vocations. La venue de Brian Joubert, le champion du monde 2007 de la discipline, aura également contribué à l’attractivité du rectangle de glace.

Un temps fort au cœur de l’hiver vendômois qui enchantera familles, parents et enfants qui dès l’ouverture ont répondu présents. Sans compter les nombreux événements qui viendront transcender la patinoire, à l’instar de la venue d’Anaïs Delva, égérie de la reine des neiges, le 15 décembre, les nombreux marchés de Noël ou les superbes animations proposées dans le cadre de la Nuit givrée. A vos patins !

Les horaires (ouvert 7 jours sur 7):

Jusqu’au 21 décembre :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi (fermé le 30/11), de 16h30 à 19h.

Mercredi, 10h-19h,

Samedi, 13h30-19h (sauf le 8/12 ouvert de 10h à 19h).

Dimanche 9 décembre, de 13h30 à 19h.

Du 22 décembre au 6 janvier :

Samedi 22 décembre : 10h-19h

Lundis 24 et 31 décembre : de 10h à 18h,

Mardis 25 décembre et 1er janvier : de 15h à 19h.

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 10h-19h.

Du lundi 7 au dimanche 13 janvier :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h30-19h,

Mercredi : 10h-19h,

Samedi et dimanche : 10h-19h.

Les tarifs :

Tarif normal : 3.50€ (adulte)

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif): 2.80€ (enfant moins de 12 ans, famille nombreuse, étudiants, bénéficiaire du RSA, personne en situation de handicap).

Carnets de tickets :

– 1 carnet de 10 entrées, tarif normal : 32€

– 1 carnet de 10 entrées, tarif réduit : 26€

– 1 carnet de 20 entrées : 60€.

Les gants sont obligatoires.

Tout le programme des animations Abbaye on ice sur facebook.

Le Petit Vendômois