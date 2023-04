Carrefour santé

Pendant toute la mandature, la santé va être le principal cheval de bataille du conseil départemental de Loir-et-Cher qui, sans abandonner pour autant les autres dossiers sensibles, a lancé les grands travaux d’élaboration d’un schéma unique des solidarités pour la période de 2024 à 2028, avec un budget prévisionnel de plus de 256 millions d’euros (60% du budget global).

Ce schéma présenté aux cinés Lobis de Blois par Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher et son équipe, a, pour objectif, de rendre bien plus lisibles, à travers un document unique, toutes les actions et les priorités en matière d’action sociale, d’enfance et de famille, d’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées, d’insertion et d’emploi, d’habitat et de logement, sans mettre de côté les questions de santé. Ce prochain schéma vise à mettre en cohérence l’ensemble des projets et démarches engagés autour des solidarités humaines et territoriales en Loir-et-Cher.

Pour éviter l’entre soi et jouer la carte des solidarités, plusieurs pistes ont été dégagées, dans tous les domaines, afin de bien cerner les contours de ce schéma présenté comme unique, en modernisation, amélioration de l’existant et décentralisation, en évitant, au maximum, les rivalités car, partout, la réalité du terrain doit l’emporter pour une parfaite application des mesures à prendre avant qu’il ne soit trop tard et que la situation ne soit catastrophique.

Illettrisme et illectronisme

Le Loir-et-Cher devra être interactif, durable, innovant, solidaire et engagé, dans cette course placée sous la haute responsabilité des élus, certes, mais aussi du directeur général des services et de quatre directeurs généraux adjoints, en adaptant des outils modernes et performants face aux maux qui perdurent, avec une transversalité sans faille. Là aussi, en matière de management, la solidarité doit jouer, avec des dialogues appropriés avec tous les partenaires, car certains problèmes avouent plus de 40 ans au compteur, sans solutions semble-t-il.

La lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme resteront l’une des priorités accompagnant ce schéma, dans le cadre de ses applications thématiques dont l’inventaire complet devra avoir été terminé à la fin de cette année afin de lancer le programme dès les premiers jours de 2024, avec une ouverture à toutes les bonnes volontés qui voudront se joindre audit schéma et le rejoindre.

Certaines réticences « On a déjà vu de tels programmes non aboutir » ou « Rien de nouveau depuis plus d’un quart de siècle car on dresse les mêmes constats sans avancer et sans prendre en compte les besoins de la population » ont émaillé le débat qui a suivi. Mais tout cela ne freina pas l’enthousiasme du président Gouet qui attend des réponses nouvelles adaptées afin de garantir l’égalité des chances de chacun et de traitement pour l’ensemble des personnes accompagnées, tout en tenant compte des besoins et spécificités des personnes et des territoires dans lesquels ils vivent. Un parcours d’accompagnement continu sera proposé afin de rendre visibles toutes les offres de services et faciliter, ainsi, aux usagers, l’accès aux droits et prestations.

Et si avec cela, le Loir-et-Cher ne se porte pas mieux ou encore bien mieux, on ne pourra pas conclure que rien n’a été tenté pour le soigner et le rendre encore plus heureux, même s’il semble en bonne santé. En apparence, du moins !