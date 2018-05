CEV : pour l’attrait du territoire

Salle comble à Courtiras pour l’assemblée générale du Cercle des entreprises du Vendômois ( CEV ). Retour sur une année riche en événements, projets et actions au sein d’une association de chefs d’entreprise au service du territoire.

Réseau d’entrepreneurs pour le développement économique du territoire, le CEV se tourne beaucoup vers la pédagogie avec des interventions dans les classes de 4e ou 3e mais également vers les demandeurs d’emploi. Fort de propositions, le Cercle des Entreprises du Vendômois intègre les réunions ou commissions afin de répondre au problématiques de recrutement dans certains domaines. En 2017 une action était conduite spécifiquement pour les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie en manque de main d’œuvre qualifiée avec le projet de créer un salon spécifique aux métiers de service et du tourisme. «Nous sommes allés à la rencontre de 490 élèves de 5 établissements scolaires cette année. C’est l’occasion d’échanges sur les métiers de l’industrie et de répondre aux questions que les collégiens se posent pour leur orientation» soulignait Magali Marty, présidente du CEV.

L’organisation également de la Semaine de l’industrie avec des temps forts et des expositions, en collaboration avec la Fédération du Commerce Vendômois, dans les vitrines des magasins d’objets conçus par des entreprises du Vendômois. La participation active au Comité de développement de l’emploi sous la présidence du sous-préfet avec la Région, la Direccte, le Territoire Vendômois, le lycée Ampère, la CCI et Pôle Emploi.

Une enquête est menée spécifiquement dans le secteur de l’industrie pour préparer une action vers les métiers industriels en septembre ou octobre. «Nous avons lancé la première rencontre des clubs d’entreprises du département à Montoire. Plus de 100 chefs d’entreprises du Loir et Cher se sont rencontrés, ont échangé et confronté leurs idées. Le flambeau de l’organisation de la 2e rencontre a été passé au Club de Mer» poursuit la présidente. Devant le succès également de l’organisation du premier Rendez-Vous de l’Histoire à Vendôme inscrit dans le programme de la grande manifestation blésoise de l’automne dernier, il a été prévu de renouveler l’année prochaine ces conférences en deux temps, l’un scolaire la journée et l’autre en soirée sous le thème de la puissance des images dans l’économie. Un dynamisme, des projets, des actions envers la population, le CEV devient un acteur incontournable pour l’économie du territoire au fil des années.

Alexandre Fleury