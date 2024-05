Cloyes-les-Trois-Rivières : Le Village des Artisans

Samedi 25 mai, de 10 h à 18 h, le parc d’activité Saint-Sévrin va prendre des airs de véritable village des savoirs-faire avec la participation de nombreux artisans du territoire.

Parmi eux, le secteur du bâtiment est évidemment très représenté avec les entreprises de peinture, plâtrerie, électricité, plomberie-chauffage, menuiserie, charpente, couverture comme Sarl Guinois, FJF Energies, les entreprise Bortoli, Bouvier, Claveau, Thierry, Le Rabot des Bois, ECE, Pecnard ou bien encore LED Industrie.

Mais, le monde de l’automobile sera également très présent avec les garages Chopard, Cassonnet et Renard ainsi que CFUP dans le domaine de l’occasion et Global Technique pour les contrôles techniques.

L’entreprise de motoculture et de cycles en tout genre sera également mobilisée à l’instar de sa voisine la SARL Jullien Etienne, commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles…

Une fédération des commerçants

L’UCIA du Pays Cloysien a mobilisé ses adhérents afin d’associer aussi les partenaires du centre-bourg en orchestrant une tombola. Pour y participer, les clients doivent se rendre dans les commerces du centre-ville pour acquérir les tickets de participation au prix de 2 €.

Par ailleurs, la restauration sur site sera assurée avec le renfort des professionnels du secteur.

À la découverte des métiers

Au fil de la visite de ce village temporaire, il sera ainsi loisible à tous les visiteurs de découvrir la diversité des activités qui s’exercent à Cloyes-les-Trois-Rivières avec une facette moins attendue celle de la découverte de métiers multiples, un temps fort en cette période d’orientation pour les collégiens et lycéens dont certains sont d’ailleurs en quête de stage.