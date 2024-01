Club de Bridge joue pour le Téléthon

Le bridge est un jeu de cartes particulier. On met des années à bien comprendre et connaître ce jeu qui se joue avec un partenaire c’est-à-dire par paire. Le Club de Vendôme se réunit 3 fois par semaine, les lundis, mardis et vendredis. En novembre et en décembre, le Club de Bridge de Vendôme (CBV) a consacré 2 tournois supplémentaires les mercredis en plus de leurs séances hebdomadaires pour faire un don au Téléthon. Ainsi, passant exceptionnellement le ticket d’entrée au tournoi de 4 à 8€, le club a récolté 312€ intégralement reversés à l’Association Française contre les Myopathies (AFM). Un Club au grand cœur.

Contact et renseignements : Gérard Gueguen 06 98 38 19 53 – gerard.gueguen@cegetel.net