Cohabitation solidaire avec «le Sillage»

Afin d’offrir une réponse innovante et humaine aux besoins de logement pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, un habitat inclusif de douze logements «Le Sillage» vient d’ouvrir ses portes aux Rottes à Vendôme.

Avec une commission d’admission bien spécifique, chaque résident de ce concept innovateur au service de l’inclusion bénéficie d’un logement individuel privatif de 31 m2 composé d’une kitchenette, d’une salle de bain avec toilette et d’un salon-chambre donnant sur un balcon. Dans « Le Sillage » des espaces communs également jouent un rôle clé dans la vie collective de l’habitat comme une cuisine aménagée et une buanderie afin de favoriser l’autonomie tout en créant des opportunités de rencontres et d’entraides entre les résidents, avec une coordinatrice sur place pour les accompagner dans leur parcours et aussi créer des interactions pour la vie collective de ce lieu.