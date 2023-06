Comice agricole du Vendômois

Le Comice

Si un comice est toujours un moment d’émerveillement pour le grand public à la découverte des animaux de la ferme, cette édition sera exceptionnelle tant le cheptel y sera nombreux. Pas moins d’un tiers d’éleveurs parmi les quelque 230 exposants et plus de 150 bovins, du jamais vu depuis plus un quart de siècle.

L’agriculture à hauteur d’hommes

Le comice est avant tout une rencontre entre l’agriculture dans toute sa diversité de production, de contexte et de pratique, et le grand public. Un moment privilégié d’échanges parfois même entre les agriculteurs d’un même territoire qui, le temps d’un week-end, prennent le temps qui leur manque le reste de l’année. Mais un moment privilégié aussi d’expression, auprès des différents représentants des collectivités locales, des instances syndicales et consulaires, mais aussi d’élus au plan national, de la réalité de leur quotidien, des succès ainsi que des difficultés rencontrées dans leur métier.

Cette année, comme l’an passé, c’est un ministre de l’Agriculture qui connaît bien le Vendômois, Marc Fesneau, qui rendra visite aux céréaliers, éleveurs et autres producteurs à l’occasion de ce comice. Élu local de Marchenoir, Marc Fesneau a travaillé à la chambre d’agriculture du département. Il sera donc en terrain connu pour appréhender avec encore plus d’aisance l’actualité des agriculteurs loir-et-chériens.

Pour le député de la circonscription, Christophe Marion, le parcours professionnel est différent. C’est pourquoi, au lendemain de sa prise de fonction, il a créé un conseil de circonscription dédié et a régulièrement rencontré des agriculteurs aux productions et pratiques différentes.

« Un comice, c’est un événement extraordinaire qui met en valeur l’excellence des agriculteurs et producteurs du Loir-et-Cher. C’est aussi et surtout un événement qui rappelle combien l’agriculture fait partie intégrante de notre culture, de notre identité et de notre patrimoine ! C’est une sorte de comice permanent que je fais vivre tout au long de l’année à travers mon conseil de circonscription consacré à l’agriculture ».

Programme

SAMEDI 10 JUIN

11h : Ouverture du comice agricole

Toute la journée animations musicales

« Harmonie de Villiers-sur-Loir », « Bellydanse » danse orientale scène

« P’tit Louis Laplanche » – tradi – « La Gouline »

« Banda Jean » – festif – « Band’Azimut » Déambulation

16h : Inauguration de l’exposition « Belles Peaux de Vaches des écoles du territoire »

17h : Remise des médailles aux salariés agricoles

Remise de récompenses aux lauréats du concours de vin et du fromage de chèvre

Soirée festive : Restauration

18h30 : « Blues Rock’n Roll Country » scène

21h : « Orchestre Macadam » bal dansant scène

DIMANCHE 11 JUIN

9h : Ouverture au public

10h : Inauguration officielle

11h-12h : « Causerie – La viticulture

11h-15h : « Nin'Eyes » maquillage stand

14h et 16h : « Compagnie A conter d’aujourd’hui,

la clé des champs », entrée du comice

et du Franc Pinot

aux éleveurs, podium principal

Liste des exposants

Vaches «à viande»

EARL DE LA GRESILLLIERE, GAEC DE BOISVINET, GAEC DE LA MONTROTERIE, JEAN-MARIE CHAMBRIS, SCEA DES PIGNONS, EARL DEROUET, EARL DE LA HAUDRIERE-MOREAU, EARL DE LA GLACIÈRE, EARL DES 4 EPIS, Charolaise VILLEDIEU-LE-CHATEAU

CORBION SEBASTIEN, CHARRIER FRANCK, EI HUARD JEAN-CLAUDE,

SC LA VIEILLE FONTENELLE, EARL BARBEREAU, GAEC VAUCHER, EARL BARBEREAU, LASNEAU OLIVIER, GAEC DU PETIT BOIS.

Vaches Laitières

EARL DE ROCHEUX, EI PASQUIER YVES, GAEC PERRON, GAEC DES SAPINS, EI FRANÇOIS ASSELIN, EARL DE LA HALLAUDIERE, EI VERDIER BRUNO, EI BIARD ERIC, GAEC ELEVAG DE LA MANCELIERE, GAEC TERRE-LAIT, GAEC DE LA POTERIE, GAEC VILLEMIER, GAEC DU PETIT BOIS, CADORET TIMÉO, GAEC DE BOISVINET, BELABAS GWENDOLINE, LA TURTERIE.

Moutons

MAUDHUY PHILIPPE, Vincent MARTIN, EHANNO Philippe, EARL CADORET.

Chevaux de traits

GUY MULOWSKY, FENEROL, FRESNAY JOËL, EARL DU BIEN ALLER, MULOWSKY FABIEN, HARDOUINEAU JEAN-FRANCOIS, Les Attelages des caves aux caux, GENTIL MICHEL.

Équidés divers (selles, doubles-poneys, poneys, miniatures) ânes

élevage des Loges, marcel sauvé, belabas gwendoline, Fenerol, duque, aux sabots d’auvine, haras d’auvine, boulay thierry, les crins du chatelet, guibert pascal, dessay, belabas gwendoline, fenerol, hamelin éric, earl du bien aller, élevage des loges, tatara guyâne, ugo’lind, rallye du petit perche,

Chiens

belabas gwendoline, rallye les trois cornes, rallye du campanile, meute de la fontenelle, equipage des bois clairs, rallie byzance, rallie byzance, club d’utilisation sportive de chiens d’arrêt cusca41, rallie fontaine, équipage va et laisse dire.

Cochons

lasneau olivier

Animaux d’ornements

Élevage des loges, lapi-chon, basse cour du loir-et-cher

LA CAVE DE CYRIL, CHARCUTERIE VENDÔMOISE D’ANTAN, JEAN CLAUDE PARENT APICULTEUR RECOLTANT, LE COMPTOIR DES COCOTTES, EARL LE PETIT LANCEEN, AMBASSADE DES CONFRERIES DE LA REGION CENTRE VAL-DE-LOIRE / LOIR-ET-CHER, confréries, LES BIO DU COIN,DENIS NOURY, SANDRA REZEAU, GAEC DU CHAT BLANC, LE RUCHER AUX PLANTES, BETULAME, GAEC DE LA PIERRE COCHEE, AU CLOS MARIE GAEC BOUCHER OUVRARD, FERME DE LA GRANDE VOVE, SCEA ELEVAGE FRESNAY, LES CAVES AUX CAUX VINS CREUZET, TER’ESCARGOTS, EARL DU PETIT PERCHE, LES CONFITURES DE GILBERTE, LA FERME DE CHARLIN.

Éducation – Formation

AGROCAMPUS DES 2 VALLÉES SITE DE MONTOIRE, MFR DU VENDOMOIS, LYCÉE AMPERE, LEAP SAINTE-CECILE

Communes, associations communales, territoires

COMMUNE DE THORE LA ROCHETTE, COMMUNE DE MARCILLY-EN-BEAUCE, VILLE DE VENDÔME, COMMUNE DE VILLIERS SUR LOIR, COMMUNE DE LUNAY, ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MAZANGE, L’HECTARE – TERRITOIRES VENDOMOIS, OFFICE DE TOURISME DE VENDÔME, COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHÉOLOGIE EN LOIR-ET-CHER – CDPA 41

Prestataires et fournisseurs agricoles

AXEREAL, AGRI ENVIRONNEMENT, AGRI-NÉGOCE, C.D.L.L. DE LA BUZELLERIE, TMCE, NOURI’VRAI, ATOUT CARB SERVICES, FITECO, CERFRANCE VAL DE LOIRE, ETS VERRON, SAS PELLETIER, COOPÉRATIVE INNOVAL, PELLETIER THIBAUT ALAMBIC

Habitat-bâti et paysagisme

SCIERIE DE LA COUARDE, TRIANGLE AUTOCONSO CENTRE, EVO FERMETURES MER, SAS CRYSTAL FENETRES, pQUENTIN SERVICE, VIVRE ECO, CHARNEAU, BESSIN ELECTRO-FROID, SARL VALLIS, SARL GERBAUD, SARL ULRICH POPOT, ENDUIT DECOP CENTRE, VENDOME PAYSAGES, RDL HABITAT, ROGER PLOMBERIE, ATR TECHNOLOGY, ISOSCOP, MARCHÉ VERT ET SOLIDAIRE, ADN 41 GUÊPES ET FRELONS, FABRE S.A.S, minier holding.

Machinisme agricole et TP, vente et loc.

DEPUSSAY, ETS CHESNEAU, SAS SAVAGRI, EVO’MAT, LE GROUPE LECOQ, HYDRALIANS PROSJET IRRIGARONNE, AEB, COLIN TP, PCE, GARAGE BEAUGER, SARL ETS PIGEOLET, MECAFARMING, ETS PASTOR

Organisme agricole et partenaires

GDS41, SYNDICAT DES APICULTEURS DE LOIR ET CHER, JA41, FNSEA4, CHAMBRE D’AGRICULTURE, MSA BERRY TOURAINE, AS CENTRE LOIRE

Banques et assurances

CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE, GROUPAMA, MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, THELEM ASSURANCES, CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DU CENTRE, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Asso Protection Patrimoine et Environnement

PERCHE NATURE, COMITE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT, FREDON CENTRE VAL DE LOIRE

Sécurité Service à la personne

SAPEURS-POMPIERS, DOM@DOM TELEASSISTANCE, COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE VENDÔME, FNATH – ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE – VENDOME, AIHDAC – LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE, ESAT ARCADE, ASSOCIATION BIENVENUE A LA FERME

Chasse et pêche, et chiens

EURL CHASSE PECHE VALLEE DU LOIR, ASSOCIATION DES PIÉGEURS DE LOIR-ET-CHER (AGREPDE 41), AAPPMA DE THORE/MONTOIRE, FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIR-ET-CHER (FDC41), CUSCAT 41

Art, Déco, Vêtements, Accessoires, Hygiène, divers

VATAN CÉRAMIQUE, ATELIER L’AIGUILLE COURBE, LE MÉTALLEUX, LEVITAN HUGUES BOIS ET MÉTAL, MERLAULT MARTIAL, LES STYLOS DE LOIC, L’ATELIER D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, ATOUT CŒUR CREATIONS, VORWERK THERMOMIX, LAURIE ET DAVID OSTEOPATHES POUR ANIMAUX, SAVONNERIE ARTISANALE «LE CHAMP DU POSSIBLE, SARL CHOLLET CONCEPT, MARTINS ARTISANAT, LES CRÉATIONS DE MYRIAM, MLSDECO, ROSSI VALERIE, MR GUÉRINEAU ANDRÉ, STANHOME, MEFIBOO

Vélo, Voitures, Motos, Camions, Camping-cars

AMICALE ANCIENS ÉLÈVES LYCÉE AMPÈRE, BIGOT AUTOMOBILES VENDOME, BERRY VSP, SPORT PASSION 41, ALTHO.

L’élevage à l’honneur

Christian Derouet, installé à Couture-sur-Loir, est un éleveur heureux.

Il élève des Blondes d’Aquitaine mais son enthousiasme ne tient pas à son seul élevage. « L’organisation d’un comice, c’est quelque chose. Pour moi, l’élevage est une passion, alors je suis dans mon élément. Mais, cette édition est particulière. A Thoré, il y a plus de vignes que de prairies pourtant, depuis 25 ans que je participe au comice, il n’y aura jamais eu autant de bovins rassemblés. Il y a eu un déclic chez les éleveurs. »

Et cela semble être parti de son voisin, éleveur de Charolaises, qui souhaitait un concours dédié. « On s’est attelés à ce projet et, pour la première fois sur le département, il y aura un concours de Charolaises qui réunira une trentaine de bêtes.»

La dynamique était lancée et de tout nouveaux participants, jeunes et moins jeunes, se sont impliqués dans l’aventure. « Toutes races confondues, il y aura au moins cent cinquante vaches. Des Blondes d’Aquitaine, bien sûr et des Charolaises. Mais aussi, des Aubrac, des Brunes des Alpes, des Parthenaises sans compter les Normandes ou les Primholstein… »

Quant à Christian, il viendra accompagné de six vaches de son élevage, deux adultes (6 et 7 ans), une génisse

de 30 mois, une autre de 18 mois et deux jeunes tout juste sevrées de 7 mois. Ses vedettes : Magnifique, Sagy

et Rivabella…

Une coopération innovante

Céréalier à Saint-Ouen, Vincent Michelet est également administrateur d’Axéréal. Un double point de vue sur

les évolutions du métier et des marchés.

L’année s’annonce compliquée pour les céréaliers qui ont acheté les intrants à prix fort sur 2022 (énergie, engrais) et qui voient les cours des céréales retrouver les niveaux d’avant crise. Une autre préoccupation, la politique de réduction des moyens de lutte qui trouve ses limites avec une forte présence de ray grass dans toutes les cultures et une bataille perdue d’avance contre les pigeons et les corbeaux dans les champs de maïs ou de tournesols.

C’est au niveau de la coopérative que Vincent Michelet retrouve son optimisme.

« Axéréal se bat pour réintégrer les légumineuses dans l’assolement. Pas besoin d’apport d’azote pour cette culture et un apport minimal pour la suivante. Une double économie aussi pour l’environnement ! Par ailleurs, Axéréal est entré au capital d’Intact et s’engage dans la construction d’une usine près de Meung-sur-Loire pour l’extraction de protéines (pour l’industrie alimentaire) et d’alcool (pour la parfumerie) à partir de protéagineux comme les pois. »

Une nouvelle diversification pour la coopérative après celle du malt.

« La malterie est un marché en croissance qui a retrouvé son niveau d’avant crise. Pour la bière, c’est une croissance faible mais, pour le whisky, elle flirte avec les 5 %. Aujourd’hui, avec 3 millions de tonnes de malt, Axéréal est le premier malteur mondial avec une présence sur les cinq continents ».

Tout en rappelant l’ancrage local avec la construction d’une brasserie à Chambord.

« Notre objectif reste de valoriser la production agricole en la rapprochant du consommateur final avec

une traçabilité et une sécurisation de la filière ».