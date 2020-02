Comment manger mieux ?

Depuis octobre, la ville de Montoire-sur-le-Loir accueille le «Défi Famille à Alimentation Positive», ou comment manger plus de produits bio et locaux sans augmenter son budget alimentaire. A travers plusieurs rendez-vous, ateliers et rencontres, ces temps d’échanges et d’apprentissages ludiques vous guident dans votre vie quotidienne.

Mettre en place des outils pour découvrir et suivre l’évolution de ses pratiques, ces gestes quotidiens qui ont souvent un impact fort et bien plus important qu’on ne le croit. Après une visite de ferme bio en octobre, un atelier cuisine et diététique en décembre, le prochain rendez-vous sera pour le samedi 22 février et ouvert à tous. Un atelier pour décrypter les contenants alimentaires et les additifs. «Glyphosate, E171, nitrites… autant de substances que l’on trouve dans nos assiettes ! Comment faire pour les éviter sans augmenter son budget alimentaire ? C’est ce qui sera proposé lors du prochain rendez-vous en février, découvrir mes matériaux à éviter et ceux à privilégier…» détaille Lénaïg Le Nen de l’association Athena, qui anime ce défi Famille.

A l’initiative de la Fédération de l’agriculture biologique en Auvergne-Rhône-Alpes, ces évènements soutenus par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire et par la ville de Montoire notamment autour du «Mangeons mieux» permettent de se rééduquer en somme, mieux faire ses courses, mieux cuisiner pour toute la famille et finalement faire des économies en consommant local le plus possible. Un bien pour nous et notre corps mais en même temps un bien pour la planète, car qui dit consommation locale, dit moins de CO2 dans le transport des marchandises. Pour tout cela, nous avons besoin de nous faire aiguiller sur nos pratiques, d’aller chercher les réponses aux questions que l’on se pose, les temps d’échanges lors de ces rendez-vous servent à cela. Mangeons mieux et protégeons la planète !

Samedi 22 février à 14h30 – «Atelier Contenants Alimentaires et Additifs» à Montoire-sur-le-Loir

Inscription et renseignements : Association ATHENA – Lénaïg Le Nen 06 36 29 08 99 – accueil@asso-athena.fr /

En savoir plus : www.grainecentre.org/mangeons-mieux

Facebook : Défi famille à Alimentation Positive Centre –Val de Loire

Le Petit Vendômois